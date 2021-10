Gruselspaß in Schöningen

Zur großen Halloween-Party wird das Team des Schöninger Jugendzentrums das Schloss wieder in eine schaurige Gespenster-Burg verwandeln.

Schöningen. Die beliebte Geister-Party im Schöninger Schloss findet in diesem Jahr an zwei Tagen in je zwei Zeitfenstern statt. Anmeldung ist erforderlich.