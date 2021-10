Geldautomat gesprengt Geldautomat in Lehre gesprengt – Täter auf der Flucht

Polizei und Feuerwehr wurden zu diesem Gebäude in Lehre gerufen.

Lehre. In einer Filiale der Nord/LB in Lehre ist am frühen Morgen der Geldautomat gesprengt worden. Die Täter konnten mit der Beute entkommen.