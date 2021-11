Reizstoff in Schultoilette Unbekannte versprühen Reizstoff in Schöninger Schultoilette

Unbekannte haben am Montagmorgen in einer Mädchentoilette eines Gymnasiums an der Elmstraße in Schöningen Reizstoff versprüht. Fünf Schülerinnen einer 5. Klasse wurden nach Polizeiangaben dabei leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Die Hintergründe der Tat, die sich zwischen 6.30 und 8.30 Uhr ereignet hat, sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Leichtverletzten sind zehn und elf Jahre alt

Die fünf Verletzten zwischen zehn und elf Jahren gingen demnach nach der ersten Stunde auf die Mädchentoilette. Kurz nach Betreten des Raumes stellten sie laut Polizei fest, dass ihre Atemwege stark gereizt waren und sie husten mussten. Umgehend wendeten sie sich an ihre Klassenlehrerin, die gemeinsam mit dem Hausmeister der Sache auf den Grund ging, heißt es.

Auch sie bemerkten beim Betreten einen beißenden Geruch und eine Reizung. Sofort wurde der Rettungsdienst verständigt und die Mädchen sowie die Erwachsenen medizinisch versorgt. Der Toilettenbereich wurde gesperrt. Die Schülerinnen kamen vorsorglich in die Klinik nach Helmstedt, um dort die nächsten Stunden unter Beobachtung zu bleiben. Die Eltern der Mädchen wurden sofort durch die Schulleitung verständigt und begaben sich ins Krankenhaus.

Polizei: Das sind keine Streiche

Beim Versprühen von Reizstoffen oder ähnlichem handele es sich nicht um Streiche, so die Polizei. Es könne zu körperlichen Beeinträchtigungen führen und die gesundheitlichen Folgen beim Einatmen seien nicht kalkulierbar. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schöningen entgegen: (05352) 951050.

red

