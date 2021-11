In der Goslarer Altstadt haben sich ein Helmstedter und ein Goslarer geprügelt.

Polizei Helmstedter in Goslar in Schlägerei verwickelt

Zeugen alarmierten die Polizei, als sie am Samstagnachmittag in der Altstadt von Goslar eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 36 Jahre alten Mann aus Helmstedt und einem 57 Jahre alten Goslarer beobachteten. Dies teilte die Polizei in Goslar jetzt mit.

Durch die eintreffenden Beamten hätten die beiden sichtlich alkoholisierten Streitparteien getrennt werden können. Gegen beide Leichtverletzten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Helmstedter in Gewahrsam

Aufgrund der Alkoholisierung musste der 36-jährige Helmstedter zudem vorübergehend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden.

