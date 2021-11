Schöningen. Die Täter dringen durch ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Schöninger Burgstraße ein und erbeuten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in der Schöninger Burgstraße geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiwache am Burgplatz, Telefon (05352) 95 10 50, zu melden.

Einbruch in Schöningen Einbrecher machen Beute in Schöningen

Die Abwesenheit der Hausbesitzer über das Wochenende nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Burgstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Dabei erbeuteten sie Schmuck in noch zu bezifferndem Wert.

„Die Hausbesitzer hatten am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr das Haus verlassen und waren am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr zurückgekehrt“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. In dieser Zeit hatten Unbekannte sich an die rückwärtige Gebäudeseite begeben und gewaltsam ein Fenster geöffnet, durch das sie ins Innere des Einfamilienhauses gelangten.

Tätern gelingt unerkannt die Flucht

„Danach betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten die darin befindlichen Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute“, heißt es im Polizeibericht. Nachdem sie diversen Schmuck erbeutet hatten, flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hofft nun, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Burgplatz, Telefon (05352) 95 10 50.

Mülltonnen am Lindenweg in Twieflingen brennen

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Sonntag kurz vor 5 Uhr zwei Mülltonnen an einem Wohnhaus an der Straße Lindenweg in Twieflingen in Brand. Die Tonnen, so die Polizei, wurden durch den Brand vollständig zerstört. Ein Anwohner sei durch einen lauten Knall geweckt worden. Als er aus dem Fenster geschaut habe, habe er eine große Flamme unter dem Vorbau eines Wohnhauses gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Hausbesitzer löscht mit Gießkanne

Doch noch bevor diese eingetroffen sei, habe der Hausbesitzer die Mülltonnen mit dem Inhalt einer Gießkanne bereits abgelöscht. Die Feuerwehr habe die Nachlöscharbeiten übernommen. Die Untersuchungen zur Brandursache liefen. Die Ermittler suchten Zeugen: Polizei in Schöningen, (05352) 951050.

