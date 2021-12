Impfen in der Gemeinde Lehre In Flechtorf soll es bald ein „Impf-Haus“ geben

In der Gemeinde Lehre wird neben den Hausarztpraxen nun noch eine zusätzliche Möglichkeit, sich Corona-Schutzimpfungen verabreichen zu lassen, geschaffen. Am 18. Dezember öffnet das Impf-Haus im Flechtorfer Dorfgemeinschaftshaus seine Türen.

Der Impfkampagne einen zusätzlichen Schub geben, der derzeit großen Nachfrage auf die so genannten Booster-Impfungen nachkommen und auch die örtlichen Hausarzt-Praxen entlasten – das soll mit der Einrichtung des Flechtorfer Impf-Hauses erreicht werden. „Die Impfungen sind das verlässlichste Mittel, um aus der Pandemie heraus zu kommen. Es ist jetzt einfach notwendig, schnell und unbürokratisch zu Handeln“, erklärt Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Ortswechsel – Plan geändert

Kurzzeitig kam der Plan auf, in der Börnekenhalle in Lehre Impfungen anzubieten. Doch in der Beantwortung der wichtigsten Frage ging es nicht wirklich voran. „Es war schlicht nicht in einem überschaubaren Zeitraum zu klären, ob, wann und wie viel Impfstoff wir bekommen könnten“, berichtet Busch.

Dann führte der Gemeindebürgermeister vor ein paar Tagen eine Gespräch mit Ralf Warner vom Unternehmen VIPRS GmbH, dem Betreiber des Corona-Testzentrums im Flechtorfer Dorfgemeinschaftshaus. Und sofort nahm das Thema „zusätzliches Impf-Angebot in der Gemeinde Lehre“ Fahrt auf.

Impfstoff zugesichert

„Wir verfügen über die medizinische Kompetenz und Kapazität. Klären mussten wir natürlich auch die Impfstoff-Frage“, berichtete uns Ralf Warner am Samstagnachmittag in einem Telefongespräch. Und siehe da, am Samstagmittag stand fest, dass Impfstoff geliefert wird.

Wichtig ist den Initiatoren des Impfangebotes im Flechtorfer Dorfgemeinschaftshaus (DGH), dass sie nicht als Konkurrenz zu den mobilen Impfteams des Landkreises oder zu den Hausärzten und anderen Medizinern, die auch impfen, auftreten wollen.

Auftakt am 4. Adventswochenende

„Wir starten mit dem so genannten Adventsimpfen am 18. und 19. Dezember, wollen dann aber kontinuierlich weitermachen. Auch wir werden nur einen Teil des Bedarfs abdecken können, denken aber auch, dass es für andere, die auch Impfen wollen, in den nächsten Wochen genügend zu tun geben wird“, befand Ralf Warner. Das Testzentrum werde weiterhin im großen Saal des Flechtorfer Dorfgemeinschaftshauses betrieben.

Die Corona-Schutzimpfungen werden im DGH-Gruppenraum und den Räumlichkeiten, die eigentlich der TTC Flechtorf nutzt, verabreicht. „Ein großes Dankeschön geht an den TTC, der uns sofort die Räume überlassen hat“, berichtete Busch. Unterstützung gibt es auch seitens der Kommunalpolitik. „Eventuell müssen wir ein paar Euro aus der Gemeindekasse dazulegen. Da gab es sofort grünes Licht aus der Politik“, informierte der Gemeindebürgermeister.

Ehrenamtliche Helfer

Unterstützung in wahrlich großem Umfang haben auch die Feuerwehren aus den acht Dörfern der Gemeinde angeboten. Eine Umfrage unter den Wehrmitgliedern ergab eine überwältigende Resonanz. „Darauf werden wir auch zurückgreifen. Auch aus dem Rathaus wollen Mitarbeiter ehrenamtlich helfen“, berichtete Andreas Busch.

Entschieden ist schon, dass Impf-Termine vergeben werden. „Natürlich verabreichen wir Erst- und/oder Zweit- sowie Boosterimpfungen. Das Angebot richtet sich an alle, die sich impfen lassen wollen – Einwohner aus der Gemeinde Lehren oder auch Menschen aus Braunschweig oder Wolfsburg“, stellte Ralf Warner klar. Termine können in wenigen Tagen über die Rufnummern (0 53 08) 699-222 und -223 gebucht werden.

