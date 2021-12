Angeblicher Spendensammler bestiehlt Helmstedter Rentnerin

Wie die Polizei berichtet, ist am Freitagvormittag eine 76 Jahre alte Rentnerin in Helmstedt von einem Taschendieb bestohlen worden. Der Täter erbeutete 100 Euro aus dem Portemonnaie der Seniorin.

Den Ermittlungen zu Folge gab der Unbekannte an einem Parkplatz eines Baumarkts an der Werner-von-Siemens-Straße vor, Spenden zu sammeln. Dazu zeigte er der Helmstedterin ein Klemmbrett mit einer Liste vor, auf der mehrere Namen mit angeblichen Spender standen. Daraufhin zückte die 76-Jährige ihre Geldbörse, um sich mit fünf Euro zu beteiligen.

In diesem Moment gelang es jedoch dem Täter unbemerkt, die 100 Euro zu greifen. Erst später bemerkte das Opfer den Diebstahl und erstattete Anzeige. Den Täter beschrieb die Helmstedterin als etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er habe nur gebrochen Deutsch gesprochen, so die Geschädigte.

Ein anderer Fall: Einbruch in Barmke

In einer weiteren Polizeimeldung geht es um den Einbruch in ein Haus an der Rennauer Straße in Barmke. Dort erbeuteten unbekannte Täter im Laufe des Freitagnachmittags mehrere Schmuckstücke. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich nutzten die Täter die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus, als sie zwischen 14.15 und 18.45 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam aufbrachen.

Da die Bewohner nicht zu Hause waren, wurden die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.

