Dieses historische Plakat für den US-Film "A Question of Honor" aus dem Jahr 1922 (deutscher Filmtitel "Bahn frei") wurde unter anderem in Grasleben gefunden.

Fundstücke aus Grasleben Ausstellung zeigt Filmplakate, die einst in Grasleben lagerten

Die älteren Werksangehörigen des Salzbergwerks in Grasleben und ihre Angehörigen können sich vielleicht noch an die Recherchen unserer Zeitung zu einem lokalen Kriegsgeschehen erinnern: Die Nationalsozialisten brachten Materialien des Reichsfilmarchivs Untertage nach Grasleben, nachdem ab 1943 die Luftangriffe auf Berlin zunahmen.

Fortan lagerten historische Plakate und Filmmaterial nun warm und trocken im Salzstock in Grasleben in 430 Meter Tiefe. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs entdeckten amerikanische Einheiten das Versteck im Bergwerk. Sie beschlagnahmten große Teile des dort gelagerten Materials.

Im Juni 1945 brach im Stollen ein Feuer aus. Was den verheerenden Brand auslöste, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine umgefallene Grubenlampe das Feuer entfachte.

Geheimnis viele Jahre später gelüftet

Im Jahr 1986 wurde das verkohlte Versteck wiederentdeckt, Reste von rund 70 Filmplakaten konnten geborgen werden. Unter den Fundsachen waren auch Zensurdokumente und Anträge zur Werbung für die Filme. In den Jahren 2017 und 2019 folgten weitere Bergungen des filmischen Materials Untertage.

Der Deutschen Kinemathek ist es gelungen, unter anderem historische Filmplakate aus den 1910er bis 1930er Jahren wiederherzustellen. Eine Auswahl davon ist in der Ausstellung „Brandspuren – Filmplakate aus dem Salzstock“ zu sehen, die nun im Rahmen des „Oldenburger Plakatherbstes“ (bis 12. Dezember) ausgestellt werden.

Zu der Vernissage im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte waren Graslebens ehemalige Bürgermeisterin Veronika Koch mit ihrem Mann als Grubenleiter des Werkes, Jörg Bode, eigens nach Oldenburg angereist. Auch fand im „Casablanca“ in Oldenburg Premiere des Begleitfilms statt, in dem Zeitzeugen und Menschen zu Wort kommen, die mit dem 1934 gegründeten Reichsfilmarchiv und seinen Hinterlassenschaften in Verbindung standen.

Weitere Informationen zu den Hintergründen der Ausstellung sind zusammengefasst in dem Buch „Das Versteck“ von Heinrich Lohrengel, das im Graslebener Museum „Der Markgrafsche Hof“ erhältlich ist.

