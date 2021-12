Helmstedter Helios-Klinik verhängt Besuchsverbot

Aufgrund der pandemischen Entwicklung mit einer Inzidenz von über 200 sowie immer mehr Covid-19-Patienten verhängt die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt ab Freitag erneut ein generelles Besuchsverbot. Ein solches ist fast genau vor einem Jahr schon einmal ausgesprochen worden.

Nun sieht sich die Klinikleitung abermals veranlasst zu dieser drastischen Maßnahme. „Diese Entscheidung ist uns auch dieses Mal nicht leichtgefallen, aber es führt leider kein Weg daran vorbei“, erklärt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn das ab dem 10. Dezember geltende Verbot von Patientenbesuchen.

Begründung der Klinikleitung

Hahn ergänzt: „Wir wissen, wie wichtig diese Besuche für unsere Patientinnen und Patienten sind. Aufgrund der aktuellen Lage ist diese Maßnahme zum Schutz aller jedoch leider wieder notwendig.“ So soll der Publikumsverkehr in der Klinik minimiert und das Ansteckungsrisiko für Patienten und Mitarbeiter so weit wie möglich reduziert werden.

Es gilt ein allgemeines Besuchsverbot. Ausnahmen gelten für werdende Väter, Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren sowie gesetzliche Betreuer. Diese müssen sich vor ihrem Besuch in jedem Fall vorab bei der Infozentrale oder beim Kreißsaal melden. Dort erhalten sie Auskunft, ob der Patient besucht werden darf oder nicht.

Es gibt Ausnahmen

Wichtig: Diese Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Außerdem müssen sie einen negativen Corona-Schnelltest einer offiziellen Teststelle vorweisen. Patienteneigentum (Kleidung, Hilfsmittel oder ähnliches), das dringend benötigt wird, könne jederzeit an der Infozentrale abgegeben werden.

Zu den Schnelltest-Kapazitäten: In jüngster Zeit wurden zahlreiche Gespräche vom Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden mit möglichen Betreibern geführt. Einige Teststellen durften bereits öffnen, so eines auf dem Schützenplatz in Helmstedt, das als Drive-in-Teststelle ausgelegt ist. Werktags ist es von 7 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 8 bis 15 Uhr sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Welche Testzentren wann und wo in Betrieb sind, steht auch auf der Homepage des Landkreises unter dem Link: https://www.helmstedt.de/bürgertestung.

