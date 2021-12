Schöningen. Von der Fußgängerbrücke über die Elmstraße in Schöningen haben Unbekannte ein Auto mit einem Stein beworfen. Der Fahrerin passierte dabei nichts.

Fahrerin in Gefahr Jugendliche werfen in Schöningen Stein auf Auto

Nur mit viel Glück ist am Mittwochmittag eine 54-Jährige unverletzt geblieben, auf deren VW Up Unbekannte von einer Brücke an der Elmstraße einen Stein warfen.

Die Schöningerin befuhr laut Mitteilung der Polizei zur Mittagszeit die Elmstraße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Fußgängerbrücke, die den Schlosspark und den Volkspark verbindet, bemerkte sie eine Gruppe Jugendlicher auf der Brücke.

Frau hört plötzlich einen Knall vom Steinschlag

Sie verlangsamte ihre Fahrt. Unter der Brücke hörte sie plötzlich einen Knall und bemerkte, dass ihre Windschutzscheibe von einem Stein getroffen worden war. Die Frau hielt sofort an, sah die Personen jedoch nur noch weglaufen. Trotz des Schreckens habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug behalten. Die erschrockene 54-Jährige fuhr umgehend zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Täter sollen Jugendliche mit Rucksäcken sein

Bei den Personen soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren gehandelt haben. Einer hatte kurze blonde Haare und trug eine schwarz-weiße Jacke. Alle trugen Rucksäcke. Zeugenhinweise an die Polizei, (05352) 951050.

