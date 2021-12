Einbruch in weiteren Helmstedter Kindergarten an Weihnachten

Gleich zwei Einbrüche in ein und dieselbe Kindertagesstätte in der Straße In der Kreuzbreite verübten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch- und Freitagabend. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zunächst zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmittag, 12.20 Uhr, unter Überwindung eines Zaunes auf das Gelände der Kindertagesstätte. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Hier begaben sie sich an das Gebäude und öffneten mit brachialer Gewalt eine Zugangstür. Einen mit zerstörerischer Kraft geöffneten Büroraum durchsuchten sie und entwendeten aus einem Schrank eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt.

Vermutlich die selben Täter seien abermals gekommen und hätten erneut die verschlossene Eingangstür aufgebrochen. Danach hätten sich die Täter durch das Gebäude der Kita bewegt und in dem Büro abermals sämtliche Schubladen und Schränke nach Beute durchwühlt. Ob und was sie hierbei erbeuteten, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter (05351)521-0.

Nach einer Schlägerei kommt ein bewusstloser Mann ins Klinikum

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Donnerstagabend in der Straße Kleiner Katthagen ereignet hat. Zeugen meldeten gegen 17.40 Uhr eine Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen auf das Opfer eingewirkt hätten, welches letztendlich bewusstlos auf dem Gehweg liegend aufgefunden wurde. Der 23 Jahre alte Mann wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und dann ins Klinikum Helmstedt gebracht. Zeugen berichteten, dass mehrere Personen vom Tatort in Richtung Leuckartstraße geflohen seien. Der Hintergrund der Auseinandersetzung sei derzeit völlig unklar, die Polizei hofft auf weitere Zeugen. Kontakt: (05351)521-0.

In der Nacht auf Heiligabend wird ein Audi A5 Coupé gestohlen

Ein nicht so schönes Weihnachtsfest erlebte ein 25 Jahre Besitzer eines Audi A5, als er Heiligabend zu seinem Fahrzeug kam: Er hatte seinen Audi A5 Coupé am Donnerstag gegen 21 Uhr in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus in der Friedrichstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr war sein Wagen verschwunden. Schaden: rund 20.000 Euro.