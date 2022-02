Helmstedt. In der Nacht zu Donnerstag brennt in Helmstedt ein Holzunterstand. Das Feuer setzt auf Carport und Dachstuhl über.

In Helmstedt geriet in der Straße Drei Linden ein Holzunterstand in Brand. Das Feuer setzte auf den Carport über.

Feuerwehr Helmstedt Unterstand fängt in Helmstedt Feuer und steckt Dachstuhl in Brand

In der Straße Drei Linden in Helmstedt hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr einen Brand gegeben. Ein Holzunterstand, der direkt an einem Wohnhaus stand, geriet laut Feuerwehr Helmstedt in Flammen. Das Feuer schlug zum Teil bereits auf den Dachstuhl und den Carport über. Die Ortswehren Helmstedt und Emmerstedt schickten umgehend einen Trupp zur Brandbekämpfung aus. Dieser löschte unter Atemschutz das Feuer.

Das Feuer in Helmstedt setzte auf den Carport und den Dachstuhl über. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Beim Eintreffen der Wehr war das Wohngebäude bereits geräumt worden. Niemand wurde nach Angaben der Rettungskräfte verletzt. Nach dem etwa zwei Stunden andauernden Brand kontrollierte die Feuerwehr die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nutzten bei der Brandbekämpfung Atemmasken Foto: Feuerwehr Helmstedt

red

