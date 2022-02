Lehre. Die Kater Hope und Angel suchen ein Zuhause. Aktuell leben sie beim Tierschutz Lehre. Wie die Katzen drauf sind und was neue Besitzer wissen sollten.

Zuhause gesucht „Tiere suchen ein Zuhause“ in Helmstedt: die Kater Hope und Angel

Der Haustierboom während Corona hat die Tierheime und Tierschutzverbände ganz schön gefordert. Um bei der Vermittlung zu helfen, lesen Sie ab sofort in regelmäßigen Abständen kurze Texte über Tiere im Kreis Helmstedt, die ein neues Zuhause suchen. Als erstes an der Reihe sind die beiden Kater Hope und Angel. Sie wurden von einer wohl ausgesetzten jungen zahmen Katze auf einem verwilderten Grundstück im Mai 2021 mitten in Lehre geboren, wie Petra Münster vom Tierschutz Lehre schreibt.

Die beiden Kater Hope und Angel wollen gern gemeinsam vermittelt werden. Das hier ist Angel. Foto: Tierschutz Lehre

Als der Tierschutz Lehre sie aufnahm, waren sie noch sehr jung und zum Glück noch nicht verwildert. Sie werden in einer Pflegestelle liebevoll versorgt. „Leider haben beide einen angeborenen Herzfehler und brauchen zur Zeit Medikamente“, schreibt Münster.

Die beiden Kater suchen ein ruhiges Zuhause

Die beiden Kater sollen zusammen bleiben, da sie sich gegenseitig Sicherheit geben.

Sie suchen ein liebevolles und ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder in Wohnungshaltung – gern mit gesichertem Balkon oder Terrasse.

Der Tierschutz Lehre ist entweder über Frau Brigitte Babic und der Telefonnummer (0157/88292890) zu erreichen, oder per E-Mail unter Tierschutz-Lehre@web.de.

red

