Polizeibericht Kreis Helmstedt Unbekannte brechen in Discounter in Königslutter ein

Unbekannte sind am Wochenende in einen Lebensmitteldiscounter in Königslutter eingebrochen. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstagabend (21.20 Uhr) bis Sonntagmorgen (01.48 Uhr), teilt die Polizei mit. Betroffen ist der Supermarkt in der Bahnhofstraße.

Ein Sicherheitsunternehmen sei auf den Einbruch aufmerksam geworden, heißt es, und habe ein gewaltsam geöffnetes Fenster gefunden. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude mit mehreren Streifenwagen und durchsuchte den Supermarkt. Allerdings waren die Täter nicht mehr vor Ort.

Einbrecher steigen durch Bürofenster ein – Polizei sucht Zeugen

Bei der Aufnahme des Tatorts stellten die Ermittler fest, dass die Täter zunächst ein Metallgitter vor einem Bürofenster entfernt und anschließend das Glas eingeschlagen hatten. Das Büro durchsuchten sie nach Beute. Ob die Einbrecher weiter in den Markt gegangen seien, und was sie alles erbeutet haben, stand am Montagvormittag noch nicht fest.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur fraglichen Zeit am Markt in der Bahnhofstraße beobachtet haben, und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg unter (05353) 941050.

