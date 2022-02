Polizei Helmstedt 3,24 Promille – 58-Jährige steuert Auto in Königslutter in Graben

Mit 3,24 Promille haben Passanten am Dienstagmorgen eine 58 Jahre alte Autofahrerin aus Königslutter zunächst nicht ansprechbar in ihrem PKW angetroffen. Die Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Wagen im Bereich Lauingen auf einem Feldweg, nahe der Straße Thie, von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht, berichtet die Polizei.

Als die Beamten vor Ort erschienen, war die 58-Jährige wieder bei Besinnung. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten starken Alkohol in der Atemluft der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille. Die 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht, wo ihr zwei Blutproben entnommen wurden und der Führerschein sichergestellt wurde.

Lesen Sie mehr:

Landwirt zieht Unfallauto aus dem Graben

Letztendlich unverletzt überstand die Frau den Unfall. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Er wurde von einem Landwirt aus dem Graben gezogen. Die Frau wird sich demnächst wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vor Gericht verantworten müssen.

