Mehrere Verletzte: Unfall auf A2 bei Helmstedt

Rennau. Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Donnerstagabend auf der A2 bei Rennau gekommen. Fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Fünf Personen verletzt – Eine davon schwer

Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall fünf Personen, davon eine schwer. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt, der mit fünf Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort war. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, leuchtete sie aus und kontrollierte auf auslaufende Flüssigkeiten.

red

