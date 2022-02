Sekundenschlaf? LKW verunglückt auf der A2 bei Helmstedt

Helmstedt. Autofahrer mussten am Montagvormittag auf der A2 bei Helmstedt mit Behinderungen rechnen. Ein mit Reifen beladener LKW ist in den Graben gefahren.

Auf der A2 kam es am Montagmorgen, 21. Februar, zu Behinderungen. Ein LKW ist bei Helmstedt in einen Graben gefahren und muss mit einem Kran geborgen werden.

Ein Sattelzug ist am Montagmorgen auf der A2 bei Erxleben von der Fahrbahn abgekommen, nachdem der Fahrer nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf fiel. Der rechte Fahrstreifen der A2 war wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Alleringersleben in Richtung Braunschweig zeitweise gesperrt. Etwa 500 Liter Diesel sind bei dem Unfall ausgelaufen. Mit einem Kran muss der LKW geborgen werden.

Gegen kurz nach sechs Uhr war der 41-jährige LKW-Fahrer in Richtung Hannover unterwegs, als ihm kurz hinter dem Parkplatz Lorkberg die Augen zufielen und sein Sattelzug nach rechts in den Böschungsgraben raste. Der Sattelzug kippte und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 41-jährige Fahrer zog sich leichte Schnittverletzungen zu und musste ambulant behandelt werden.

20 Tonnen Autoreifen müssen vor der Bergung abgeladen werden

Der mit Autoreifen beladene Sattelzug musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Bevor die Bergungsarbeiten beginnen konnten, mussten die Einsatzkräfte hunderte neue Reifen umladen. „Es sind ungefähr 20 Tonnen Reifen, es geht alles nur schleppend voran“, so der Helmstedter Bergungsleiter Markus Reimann.

Erst nach dem Abladen der LKW-Fracht kann der Kran zum Einsatz kommen. Wie lange die Aufräumarbeiten andauern, stand am Montagvormittag noch nicht fest. Autofahrer müssen auf der A2 in Richtung Hannover am Montagvormittag weiter mit Behinderungen und Staus rechnen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

