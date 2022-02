55-Jähriger gerät bei Königslutter gefährlich auf Gegenfahrbahn

Königslutter. Ein 55-jähriger Autofahrer schrammt auf der L29 bei Ochsendorf mehrmals knapp an gefährlichen Beinahe-Unfällen vorbei. Zeugen rufen die Polizei.

Ein 55-Jähriger ist mit seinem Auto bei Königslutter mehrmals gefährlich in den Gegenverkehr geraten. Zeugen halfen der Polizei, den Mann zu stoppen. (Symbolfoto)

Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der sich und andere Autofahrer auf der Landesstraße 29 im Kreis Helmstedt stark gefährdet hat. Das teilt die Polizei mit. Zeugen hatten die Beamten am Donnerstagnachmittag alarmiert. Der Mann stand unter starkem Alkoholeinfluss.

Der 55-jährige PKW-Fahrer war am Donnerstag, 24. Februar, gegen halb sechs mit seinem Golf auf der L29 im Bereich Ochsendorf unterwegs. Dabei fuhr er Mann extreme Schlangenlinien, in den Gegenverkehr oder auf den Grünstreifen neben der Straße. Mehrmals kam es laut Zeugen fast zu Kollisionen. Die Zeugen, die den Fahrer beobachtet hatten, meldeten sich am Donnerstagabend bei der Polizei.

Polizisten finden den Mann wenig später in der Nähe seiner Wohnung

Wenig später konnten die Beamten den 55-Jährigen zu Fuß in der Nähe seiner Wohnung antreffen. Dabei zeigte sich der Mann stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,90 Promille. Bei der Personalienfeststellung und auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der 55-Jährige erheblichen Widerstand, und es mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Verletzt wurde dabei laut Polizei aber niemand.

Nach der Blutprobe stellten die Beamten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Die Polizei lobt die Umsicht der Zeugen, durch deren schnelles Handeln die Polizeibeamten den stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr ziehen konnten.

