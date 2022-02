Spendenbereitschaft für die Ukraine ist im Kreis Helmstedt enorm

Die Solidarität der Menschen aus dem Landkreis Helmstedt und der gesamten Region ist riesig.

Hilfsorganisationen geben Tipps, was aktuell benötigt wird.

Von Sachspenden solle laut DRK derzeit bgesehen werden.

Privater Hilfskonvoi fährt am Mittwoch in Richtung ukrainische Grenze.

Der Krieg in der Ukraine löst bei den Menschen in der Region eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus. Waren es am Wochenende zumeist noch symbolische Anteilnahme und Solidaritätsbekundungen, löst die Eskalation nun viele konkrete Spenden und Hilfsaktionen aus. Sichtbar wird dies zum Beispiel am Sitz der Deutschen Kleiderstiftung in Helmstedt.

„Das Telefon steht bei uns heute nicht mehr still“, berichtet Ulrich Müller, geschäftsführender Vorstand. „Das Angebot an Paketspenden hat sich über das Wochenende deutlich vervielfacht. Das ist auch ein Folge unseres Spendenaufrufs, der bundesweit von vielen Medien beachtet worden ist.“

Die Deutsche Kleiderstiftung verzeichnet an ihrem Sitz in Helmstedt eine deutliche Zunahme an Kleiderspenden. Ulrich Müller, geschäftsführender Vorstand (rechts) und Mitarbeiter Willi Wolff prüfen den Eingang der Paketspenden. Foto: Markus Brich

Wagenweise stapeln sich schon am Montag im Lager die Kartons mit den Paketspenden aus ganz Deutschland. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Kriegsbeginn mehr als 400.000 Menschen aus der Ukraine in benachbarte Länder geflohen. „Die Lage in der Ukraine ist katastrophal“, sagt Müller, dessen Organisation schon seit vielen Jahren Menschen in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk durch humanitäre Hilfstransporte unterstützt. Seine Kontaktpersonen in der Ostukraine berichteten ihm bereits am Wochenende von Beschuss und chaotischen Zuständen. „Die russischen Rebellen in diesem Gebiet hatten dort schon immer die Arbeit der Hilfsorganisationen erschwert. Nun bricht die technische Infrastruktur ganz zusammen. Ein Teil unserer Kontakte versucht sich selbst Richtung Westen in Sicherheit zu bringen, andere wollen ganz bewusst vor Ort bleiben. Das sind individuelle Entscheidungen, die höchsten Respekt verdienen,“ berichtet Müller aus der Kommunikation, die er per Internet und Messenger-Diensten mit seinen Helfern aufrecht erhält.

Vorbereitungen laufen, Geflüchtete mit Erstausstattungen zu versorgen

Mehr als 130.000 Kleidungsstücke und Schuhe lieferte die Kleiderstiftung allein in den vergangenen zwei Jahren an örtliche Projektpartner in der Ostukraine. Bis Montag vergangener Woche sei noch warme Bekleidung in der Gegend rund um Luhansk verteilt worden. „Jetzt können wir natürlich keine Transporte mehr direkt in das Land senden“, sagt Müller. Auch die Zahlungssysteme in der Ukraine, so seine Informationen vom Ende der vergangenen Woche, funktionierten nicht mehr. „Die Menschen kommen nicht mehr an ihr Geld, das verhindert, dass die Leute das Nötigste kaufen können.“

Derzeit bereite sich die Kleiderstiftung darauf vor, Geflüchtete mit einer Erstausstattung an Kleidung und Schuhen auszustatten. „Viele, die die Ukraine derzeit in Nachbarländer verlassen, kommen dort mit nichts an“, weiß Müller, der nicht ausschließt, dass auch Deutschland ein großer Flüchtlingsstrom erreicht. „Unser Anliegen bleibt es, möglichst zielgerichtet zu helfen. Deshalb schicken wir nicht einfach irgendwelche Sachen irgendwohin, sondern vernetzen uns mit Helfern vor Ort, die wissen, was genau gebraucht wird, und stellen dann bedarfsgerechte Lieferungen zusammen.“ Wer Kleidung und Schuhe spenden wolle, sollte bei der Auswahl nur gut erhaltene Textilien berücksichtigen: „Würde ich es selbst noch tragen? Nur solche Sachen sollten in die Kleiderspende gegeben werden“, erklärt der Geschäftsführer der Non-Profit-Organisation. Das gelte auch für Haushaltstextilien wie Bettwäsche oder Bekleidungsstücke wie Gürtel oder Mützen. Müller betont: „So gut es auch oft gemeint ist: Für Spenden wie Spielzeug, Gehhilfen, Rollstühle oder Bücher sind wir nicht der richtige Adressat.“

DRK rät von Sachspenden abzusehen

Von Sachspenden dieser Art bittet auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Helmstedt momentan abzusehen: „Im Landkreis Helmstedt konzentrieren wir uns derzeit darauf, Vorbereitungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu treffen“, erklärt Kreisvorstand Mark-Henry Spindler. Eine erste Krisensitzung mit dem Landkreis habe es bereits gegeben (mehr dazu lesen Sie auf der folgenden Lokalseite). „Wer den Menschen der Ukraine helfen will“, so Spindler, „sollte dies zum jetzigen Zeitpunkt über das Aktionsbündnis Deutschland hilft tun, dem sich auch das Deutsche Rote Kreuz angeschlossen hat. Geldspenden, die den DRK-Kreisverband Helmstedt erreichen, leiten wir dorthin weiter.“ Hilfstransporte des Deutschen DRK werden zentral von Berlin aus koordiniert, zusammengestellt und auf den Weg gebracht.

Die Berliner DRK-Zentrale teilte am Montag mit, dass ein erster Hilfstransport per LKW ins polnische Lublin in Vorbereitung sei. Von dort aus sollen die Nothilfegüter sowohl zur Versorgung der Bevölkerung in die Ukraine geliefert als auch zu Gunsten von Menschen auf der Flucht verteilt werden. Der Transport, so das DRK auf seiner Homepage, sei der Beginn des Aufbaus einer Versorgungslinie für vom bewaffneten Konflikt Betroffene in der Ukraine und für Geflüchtete in Polen. Mit der Verladung der Hilfsgüter werde am Dienstag im DRK-Logistikzentrum Schönefeld begonnen.

Riesige Resonanz für privaten Hilfstransport zur ukrainischen Grenze

Während der am Freitag kurzfristig abgehaltenen Mahnwache vor dem Helmstedter Rathaus für Frieden und Freiheit der Ukraine mit mehr als 100 Teilnehmenden kam es zu einer spontanen Sammelaktion. Insgesamt kamen 500 Euro für den Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen zusammen. Unser Foto zeigt (von links) Vereinsvorsitzenden Peter Voß und Ferhat-Atilgan Kara, Organisator der Mahnwache, mit weiteren Mitgliedern des Partnerschaftsvereins. Foto: Jan Fricke

Auf eine überwältigende Resonanz ist das Vorhaben des Partnerschaftsvereins Solotschiw-Schöningen gestoßen, einen privaten Hilfstransport zur ukrainischen Grenze zu entsenden. „Wir werden voraussichtlich am Mittwoch um 4 Uhr nachts losfahren“, berichtet Peter Voß vom Partnerschaftsverein. Nach Stand vom Montag wird der Konvoi aus fünf Fahrzeugen und einem Anhänger bestehen. „An der Grenze zur Ukraine werden wir die Hilfsgüter übergeben“, erklärt Voß. „Unsere Freunde aus der Ukraine haben für die Übergabe eine Sondergenehmigung erhalten.“ Riesig ist die Freude der Schöninger auch über Geldspenden. „Auf unserem Spendenkonto sind bereits 2500 Euro eingegangen und uns wurde noch mehr angekündigt“, freut sich Voß. Spontan 500 Euro davon wurden bei der am Freitag kurzfristig abgehaltenen Mahnwache vor dem Helmstedter Rathaus für Frieden und Freiheit der Ukraine gesammelt.

„Ich war überwältigt von der Menge der Teilnehmenden an der Mahnwache und deren spontane Spendenbereitschaft“, erklärte Ferhat-Atilgan Kara, Organisator der Mahnwache, bei der Übergabe an Voß auf dem Schöninger Markt.

