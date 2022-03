Gemeinde Lehre soll Tourismus vorantreiben

Den Themenkomplex Tourismus und Naherholung zu fördern, das hält der Zukunftsausschuss der Gemeinde Lehre für sinnvoll. Deshalb solle die Gemeinde einer zentralen, kreisweiten Tourismusförderung beitreten (wir berichteten). Doch wo liegen die Potenziale und in welchen Bereichen gibt es diesbezüglich Nachholbedarf? Als Besuchermagnet mit mehr als 200.000 Gästen pro Jahr ist der Tierpark Essehof ein in der Region beliebter Anlaufpunkt auch für auswärtige Besucher. Auch die fünfflügelige Windmühle in Wendhausen, die einzige betriebsfähige ihrer Art in Deutschland, zieht alljährlich Besucher an. Dort sind nun übrigens auch wieder standesamtliche Trauungen möglich, wie die Gemeinde Lehre jüngst mitteilte.

Thema Naherholung gewinnt an Bedeutung

Ein weiterer Schwerpunkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Naherholung. Gerade die Corona-Pandemie hat dies bei vielen in den Fokus gerückt. Auch diesbezüglich hat die Gemeinde mit ihren ausgedehnten Laubwäldern sowie vielen Möglichkeiten, auf Rad- und Wirtschaftswegen unterwegs zu sein, einiges zu bieten. Dieses Angebot nutzen nicht nur Einwohner der Gemeinde, sondern auch viele Bürger der benachbarten Großstädte Braunschweig und Wolfsburg. „Beim Radverkehr gibt es aber hinsichtlich des Wegenetzes und auch der Ausschilderung sowie bezüglich Lademöglichkeiten für E-Bikes Ausstattungs- und Verbesserungsbedarf“, betonte Ommo Ommen, Vorsitzender des Zukunftsausschusses. Gerade hinsichtlich der vorgenannten Punkte sieht Ommen mögliche Ansatzpunkte für die Tourismusförderung.

Gastronomisches Angebot entscheidend

Ein anderer Aspekt, der beim Thema Naherholung eine große Rolle spielt, ist das gastronomische Angebot. Dieses dem Bedarf entsprechend weiterzuentwickeln, ist nicht originäre Aufgabe einer Tourismusförderung. Hier fiele der Tourismusförderung wohl eher eine beratende, vernetzende Funktion zu oder das Aufzeigen von Fördermöglichkeiten über Landes-, Bundes- oder EU-Programme. Letztlich ist hier aber privates Engagement gefragt.

Und wie das Beispiel des Anfang 2019 in Wendhausen eröffneten Müllerhaus-Cafés direkt neben der Windmühle zeigt, werden solch gastronomische Angebote gut angenommen und sind insbesondere im Sommerhalbjahr ein beliebtes Ziel von Radfahrern. Auch der neue Wirt der Gaststätte Zum Krug in Groß Brunsrode hat Radfahrer als eine Zielgruppe ausgemacht. Natürlich darf in dieser Aufzählung die Eisdiele in Lehre, die seit Jahren ein beliebtes Ziel von Radlern ist, nicht fehlen.

Auch privates Engagement gefragt

Insbesondere Naherholungspotenzial hat die Gemeinde fraglos. Nun gilt es, mit Unterstützung der kreisweiten Tourismusförderung sowie auch seitens der Kommunalverwaltung und -politik gemeinsam mit privatem Engagement dieses mehr in den Fokus zu rücken. Letztlich auch, um die Attraktivität des Wohnstandortes Gemeinde Lehre zu stärken.

