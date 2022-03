Neue Sporthalle Nord-Elm: SPD macht Kompromissvorschlag

Die Diskussionslinien zum Standort des Neubaus einer großen Sporthalle in der Samtgemeinde Nord-Elm verhärten sich zunehmend. Die eine Seite sieht sich an den Ratsbeschluss mit dem Standort Warberg gebunden, die andere fordert eine Neubewertung der Situation und möchte die neue Halle in Süpplingen als Teil des Grundschul-Ganztagsangebotes, das 2026 eingeführt wird, nutzen. Die SPD-Fraktion im Samtgemeinderat legte nun am Montag einen Kompromissvorschlag vor. In der Sitzung des Samtgemeinderates in der vollbesetzten Grundschul-Turnhalle beschrieb Petra Sydow (LuB) die Problemlage: „Beide Seiten – Vereinssport und Grundschule – stellen Forderungen und Bedarfe dar. Alle Argumente müssen auf den Tisch. Dann muss abgewogen werden. Meiner Meinung nach haben sich aber die Entscheidungsgrundlagen geändert. Deshalb sollte der Ratsbeschluss überdacht werden.“

„Thema Ganztagsschule hatte vor vier Jahren keine Relevanz“

Mit dem Hinweis auf die Entscheidungsgrundlage spielte Sydow auf das Thema Ganztagsschule an. Dieses habe vor vier Jahren, als über die Standortfrage entschieden wurde, keine Relevanz gehabt. Samtgemeindebürgermeister Andreas Kühne (CDU) und die CDU-Fraktion haben eine andere Sicht auf die Sachlage. „Es gibt Gründe für beide Standorte. Es ist aber auch eine Entscheidung nach demokratischen Grundsätzen, denen ich mich verpflichtet fühle, getroffen worden“, so Kühne. Zudem gebe es unterschiedlichste Möglichkeiten, unter anderem durch Baumaßnahmen, auch ohne eine zusätzliche Halle in Süpplingen ein Ganztagsangebot zu unterbreiten. „Ich kann alle nur auffordern, sich mit konstruktiven Vorschlägen einzubringen.“

SPD: Alte Halle weiternutzen, neue Halle in Warberg bauen

Einen derartigen Vorschlag hat nun die SPD-Fraktion unterbreitet. Im Kern will sie die Nord-Elm-Halle weiter als Sportstätte nutzen und eine neue Sporthalle in Warberg bauen. Um insbesondere die fälligen Kosten für Brandschutzmaßnahmen zu senken, soll die Nord-Elm-Halle von einer Mehrzweck- in eine Trainingshalle umgewidmet werden. Notwendige Investitionen in die arg sanierungsbedürftige Nord-Elm-Halle könnten unter anderem mit dem Geld, das eigentlich für den Abriss der Halle vorgesehen ist, bezahlt werden.

„Es gäbe dann mehr Hallenzeiten und die SpVg Süpplingen könnte die Halle weiter zum Umkleiden nutzen, bräuchte kein neues Sportheim zu bauen“, nannte Thomas Passemann Vorteile des SPD-Vorschlages. Die Samtgemeindeverwaltung soll nun klären, ob der SPD-Vorschlag realisierbar wäre und soll Sanierungs- und Betriebskosten ermitteln.

