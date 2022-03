Kita-Testpflicht im Landkreis Helmstedt: Kam sie zu spät?

Seit zwei Wochen gilt die Testpflicht in der Kindertagespflege für alle Kinder über 3 Jahren. Und schon ist wieder ein Ende in Sicht. Wie Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) gestern bekannt gab, soll die Kita-Testpflicht zum 21. März schon wieder auslaufen; auch die Maskenpflicht in den Grundschulen soll fallen. Denkbar sei demnach die Rückkehr zu einem freiwilligen Testsystem.

Wie erfolgreich ist die Einführung der Testpflicht im Landkreis Helmstedt verlaufen? Wir fragen nach.

Wie wird die Testpflicht umgesetzt?

Seit dem 15. Februar müssen alle Kinder ab drei Jahren dreimal die Woche getestet werden. Montags, Mittwochs und Freitags kontrollieren die Mitarbeitenden, ob die Eltern dieser Pflicht nachgekommen sind. Die Tests werden durch das Land Niedersachsen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dass es sich dabei um Nasenabstrich-Tests handelt, sorgt bei Eltern zuweilen für Irritationen. „Kritisch“ nennt dies auch Diana Hein, die Teamleiterin der städtischen Kitas in Schöningen. „Lollitests oder Wangenabstrichtests werden von jüngeren Kindern besser akzeptiert.“

Getestet sein müssen auch genesene sowie geimpfte Kinder; möglich ist auch, den Test in einem Testzentrum durchführen zu lassen. Dort gibt es zuweilen auch die kinderfreundlicheren Lolli-Tests.

Wie kommt die Testpflicht an?

Aus den Verwaltungen der Kommunen im Landkreis hört man auf diese Frage hin übereinstimmend: Die meisten Eltern nehmen die Testpflicht gut an. „Da schon vorher öfter Testungen über das Gesundheitsamt angeordnet wurden, kannten die Familien das Prozedere größtenteils schon“, sagt Julia Carluccio, Sprecherin der Gemeinde Lehre. „Die meisten Eltern freuen sich, dass damit eine sicherere Betreuung gewährleistet werden kann und auch coronabedingte Schließungen minimiert werden.“

Unverständnis gebe es in anderen Bereichen, merkt Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke an. Etwa über die Tatsache, dass sich die Mitarbeitenden im Gegensatz zu den Kindern nicht regelmäßig testen müssen. Und: „Der Zeitpunkt der Einführung ist nach fast zweijähriger Pandemiezeit eine Farce. Auf der anderen Seiten werden die Lockerungen in vielen Bereichen durchgesetzt“, so Fricke.

Auch Schöningens Kita-Teamleiterin Doris Hein kritisiert den Zeitpunkt der Einführung der Testpflicht. Er sei im Grunde zu spät. „Eltern, die sich bisher konsequent mit ihren Kindern an den freiwilligen Tests beteiligt hatten, waren durchaus erleichtert, dass nun alle Kindergartenkinder teilnehmen müssen. Auch die Kita-Teams begrüßen die Testpflicht und sorgen für einen unaufgeregten, routinierten Ablauf der Testpflicht.“ Da es in allen städtischen Kitas bereits anlassbezogene Testpflichten gegeben habe, sei die allgemeine Pflicht für alle Beteiligten nicht neues mehr.

Wirkt die Testpflicht?

Schwer zu sagen. Die Inzidenz unter den 5 bis 14 Jahre alten Kinder im Landkreis liegt am Dienstag bei 2348,7 – sie liegt aber schon seit Wochen in dieser Altersgruppe höher als in allen anderen. Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke meldet eine Dramatisierung der Lage. Nicht nur viele Kinder, auch Mitarbeitende würden krank. „Ich habe immer mehr Personalausfälle zu verzeichnen.“

Allein in den letzten Tagen hätten mehrere Gruppen oder gesamte Einrichtungen schließen müssen, so Fricke. „Aufgrund der Einführung der Testpflicht ist die Anzahl der Neuinfektionen stark gestiegen“, so Fricke.

Die Testpflicht sei ohne größere Anlaufschwierigkeiten gestartet, sagt Gemeindesprecherin Julia Carluccio aus Lehre. Auch aus Helmstedt kommen zufriedene Stimmen. „Da Kinder derzeit höchste Inzidenz aufweisen und sie im Kita-Alter im Regelfall ungeimpft sind, erscheint die Maßnahme durchaus sinnvoll“, heißt es aus dem Rathaus.

Bedeutet die Testpflicht einen Mehraufwand für die Einrichtungen?

In der Regel gibt es den Kitas eine Einlasskontrolle – die Eltern zeigen beim Bringen der Kinder die Nachweise über die Testung vor. Von einem erhöhten Dokumentationsaufwand ist in den befragten Kommunen keine Rede.

„Die Gemeinde Lehre hat die Testpflicht so unbürokratisch wie möglich gelöst“, sagt Sprecherin Julia Carluccio; hier können die Einrichtungen festlegen, ob eine schriftliche Erklärung über das Testergebnis ausreicht oder der Teststreifen selbst vorgelegt wird. „Natürlich ist diese eine zusätzliche Aufgabe, aber dies hat sich schnell eingespielt, so dass der Dokumentationsaufwand gering ist.“

Was passiert, wenn die Eltern keinen Nachweis mitbringen?

Dann werden die Kinder wieder nach Hause geschickt – da sind sich alle befragten Verwaltungsvertreterinnen und -vertreter einig. Möglich ist zum Teil, gleich vor Ort noch einen Test zu machen – oder nach Hause zu fahren und den Test nachzuholen. „Ziel ist es nach wie vor, gesunde Kinder am Kita-Alltag teilhaben zu lassen“, sagt Teamleiterin Doris Hein aus Schöningen.

Pool-Testungen in den Kitas selbst gibt es nicht; „ sie sind aus meiner Sicht in den Kitas nicht umsetzbar, da sie einen erheblichen Mehraufwand in der Kita auslösen“, sagt Alexander Hoppe, Bürgermeister von Königslutter. Velpkes Verwaltungschef Rüdiger Fricke würde sie nur befürworten, wenn auch Mitarbeitende getestet würden. „Vom Grundsatz her sicher eine sinnvolle Möglichkeit. Hier ist das Land in der Pflicht, eine landesweite Regelung zu treffen.“

