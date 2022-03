Krieg in der Ukraine Hilfskonvoi aus Schöningen für Menschen in Solotschiw startet

Iso-Matten, Schlafsäcke, Decken, Sanitär- und Hygieneartikel, Medikamente, Babynahrung, Windeln – bis auf den letzten Zentimeter bepackt sind fünf Kleintransporter aus Schöningen, die sich in der Nacht zu Mittwoch mit einem Begleitfahrzeug auf den Weg nach Polen an die ukrainische Grenze machen werden. „Wir haben uns auf die nötigsten und wichtigsten Dinge beschränkt, die jetzt in unserer Partnerstadt Solotschiw dringend gebraucht werden“, sagen Peter Voß, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, und Tochter Pamela Maak.

Noch während sie am Dienstagmittag mit einigen Helfern die letzten Hilfsgüter aus Maaks Garage am Annabergweg in die Fahrzeuge verstauen, klingelt unablässig das Handy. Menschen erkundigen sich, wie sie noch helfen können. Aber auch Roman Prypin meldet sich aus Solotschiw, gibt Informationen zur aktuellen Lage durch.

Viele Flüchtlinge in Solotschiw

„Hier in unserer Stadt ist es noch relativ ruhig. Die Menschen sind gefasst und besonnen. Aber das ganze ukrainische Volk kämpft gegen Russland“, berichtet er am Telefon, das mir Peter Voß in die Hand drückt. „Aber etwa 20 Kilometer von hier gibt es eine ukrainische Militärbasis. Die wurde bereits bombardiert. Hunderte Frauen, Männer und Jugendliche aus unserer Stadt haben sich zur Territorialverteidigung gemeldet. Sie sichern tags und nachts die Straßen, halten nach feindlichen Kräften und russischen Saboteuren Ausschau“, sagt Prypin, der seit vielen Jahren als Dolmetscher bei den Partnerschaftsbesuchen für Verständigung sorgt.

Ukrainer danken allen Helfenden

Kaum haben wir das Gespräch beendet, ruft er nochmal an: „Ich habe gerade mit Ihor Hrynkiv, dem Bürgermeister von Solotschiw, gesprochen. Er bittet Sie, allen Menschen in Schöningen und im Landkreis Helmstedt auszurichten, wie dankbar die Einwohnerinnen und Einwohner von Solotschiw für diese humanitäre Unterstützung in dieser schweren Zeit sind. Hier in unserer Stadt sind inzwischen viele, viele Flüchtlinge, vor allem Frauen und kleine Kinder, aus dem Osten der Ukraine eingetroffen, wo schwere Kämpfe toben. Wir unternehmen alles, um diese Menschen zu versorgen. Auch ihnen wird die Hilfe aus Deutschland zugutekommen. Dafür danken wir vom Partnerschaftsverein und vom Stadtrat Solotschiw im Namen der gesamten Bevölkerung, die hier lebt.“

Ganze Wagenladungen mit Hilfsgütern wurden dem Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen zur Verfügung gestellt. Foto: Markus Brich

Rund zehn bis zwölf Stunden, so schätzt Peter Voß, werde der Konvoi aus Schöningen für die rund

1000 Kilometer über Berlin, Cottbus, Breslau und Krakau bis in die Nähe der Grenzübergangsstelle Korczowa-Krakowez benötigen: „Etwa zehn Kilometer vor der Grenze auf polnischem Gebiet treffen wir uns mit Fahrern aus Solotschiw auf einem großen Parkplatz und laden die Hilfsgüter in deren Fahrzeuge um.“ Sie werden sie dann das letzte Stück, rund 150 Kilometer, bis in die Partnerstadt bringen.

Enorme Resonanz auf Schöninger Hilfsaktion

„Über russische Bodentruppen in diesem Bereich ist noch nichts bekannt, wir gehen also davon aus, das die Fahrzeuge Solotschiw unbehelligt erreichen.“ Unterwegs wollen Voß und seine 13 Konvoi-Fahrer – Melissa Halmanseder, Sonja Knieke, Jan Fricke, Andre Volke, René Libbe, Volker Michael-Fricke, Manfred Scholz, Peter Siegemund, Peter Schwarz, Espen Becker, Jordan Maack, Bastian Schulze, Jan Schumacher und Richard Kaufmann – per Handy und WhatsApp Kontakt zu Pamela Maak in Schöningen halten.

„Was sich hier in den vergangenen Tagen abgespielt hat, macht mich fast sprachlos vor Dankbarkeit“, sagt Pamela Maak. „Hier sind Menschen mit ihrem Auto vorgefahren, haben den Kofferraum ausgeladen, sind wieder zur nächsten Drogerie oder in den nächsten Supermarkt gefahren und haben nochmal für die Menschen in der Ukraine eingekauft. So viel Hilfsbereitschaft ist einfach unglaublich.“

Weitere Aktionen im Landkreis Helmstedt

Auch in vielen anderen Orten des Landkreises Helmstedt hält die Solidarität mit der Ukraine an. So findet am Mittwoch, 2. März, vor dem Rathaus der Gemeinde Lehre eine Mahnwache statt. Sie beginnt um 18 Uhr und wird von den im Rat der Gemeinde Lehre vertretenen Parteien und der Gemeindeverwaltung organisiert. Um Punkt 18 Uhr werden an diesem Tag in den Ortschaften auch die Kirchenglocken läuten.

In Helmstedt am Hausmannsturm hatte der Lyriker Johann Voß am Montag mit Gedichten und Gesang um Frieden für die Ukraine gemahnt. Auch in Wendhausen werden bereits Sachspenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gesammelt.

