Rennau. Die Einsatzkräfte aus Rennau und Grasleben waren am Dienstagnachmittag unterwegs und streuten die Straße mit Bindemittel ab.

Auf der Landesstraße 297 bei Rennau ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen.

Unfall im Kreis Helmstedt PKW kollidiert in Rennau mit LKW – Öl läuft aus

Zu einem schweren Unfall auf der Landesstraße 297 in Rennau ist am Dienstagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Ein PKW kollidierte nach Angaben des Ortsbrandmeisters Christoph Hasenfuß gegen 14 Uhr beim Abbiegen mit einem LKW. Beim Zusammenstoß traf der PKW den Hydrauliktank und beschädigte noch weitere Teile des Aufliegers. Das Öl aus dem Tank trat aus und lief über die Straße in den Seitenstreifen.

Gegen 14 Uhr kam es Dienstag zu der Kollision. Foto: Feuerwehr Grasleben

Die Einsatzkräfte aus Rennau und Grasleben fingen die noch austretenden Mengen auf und streuten die Verkehrsfläche mit Bindemittel ab. Die Öl-Verschmutzung vom Erdreich des Seitenstreifen wurde sofort ausgehoben und zwischengelagert. Der Verkehrsraum wurde nach dem Abtransport des PKW gereinigt.

Nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises wurde der Aushub und auch das kontaminierte Bindemittel durch die Feuerwehr zur Entsorgungsstelle befördert.

red

