Landkreis Helmstedt beginnt mit den Schulungen für den Zensus

Der Landkreis Helmstedt hat in dieser Woche mit den Schulungen der Erhebungsbeauftragten für den Zensus 2022 begonnen. Insgesamt müssen laut Mitteilung rund 120 Interviewerinnen und Interviewer auf ihren Einsatz vorbereitet werden. In den jeweils ganztägigen Schulungen, die nach individuellem Wunsch der Erhebungsbeauftragten als Online- oder Präsenzschulung stattfinden, erhalten die Teilnehmenden alle Informationen zu ihren Aufgaben im Zensus.

Laut Landkreis werden aber nach wie vor Freiwillige gesucht. „Uns fehlen noch ungefähr 20 bis 25 Erhebungsbeauftragte“ berichtet Alexandra Girod, die Leiterin des Referates Zensus beim Landkreis.

Arbeitsbezirk mit etwa 100 zu erhebenden Personen

Die Interviewerinnen und Interviewer würden für die Haushaltebefragung eingesetzt. Dazu werde ihnen jeweils ein Arbeitsbezirk mit etwa 100 zu erhebenden Personen im Kreisgebiet zugeteilt. Vor der eigentlichen Befragung müsse jede Adresse einmal begangen werden, wobei jedem Haushalt eine Terminankündigung in den Briefkasten geworfen werde. Bei diesem Termin müsse die Existenz der dort wohnenden Personen festgestellt und gegebenenfalls ein Schreiben mit Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen übergeben werden.

Eventuell könne es erforderlich werden, zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern Papierfragebögen auszufüllen. Für die Befragten bestehe dabei Auskunftspflicht.

Erhebungsbeauftragten können sich ihre Zeit frei einteilen

Die Befragungen erfolgen im Zeitraum vom 16. Mai bis Ende Juli, wobei sich die Erhebungsbeauftragten innerhalb dieses Zeitraums ihre Zeit frei einteilen können. Voraussetzung für die Tätigkeit ist die Volljährigkeit am Zensus-Stichtag 15. Mai und die Teilnahme an der eintägigen Schulung. Die Tätigkeit als Erhebungsbeauftragter sei ehrenamtlich, werde aber mit einer Aufwandsentschädigung von etwa 700 Euro vergütet. Diese setze sich zusammen aus einer Pauschale pro Anschrift in Höhe von 5 Euro und einem Betrag pro erfolgreichem Interview in Höhe von bis zu 7,50 Euro je befragter Person.

Ziel des Zensus, auch Volkszählung genannt, ist die Ermittlung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Wer sich aktiv am Zensus 2022 beteiligen möchte, kann sich als Erhebungsbeauftragte/-beauftragter bei der Zensus-Erhebungsstelle bewerben. Bewerbungsbogen auf www.helmstedt.de/zensus. Näheres unter landkreis-helmstedt@zensus.niedersachsen.de oder unter (05351) 121-1562.

red

