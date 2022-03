Königslutter und Lehre: E-Mail-Adresse für Hilfsangebote

Zur Meldung für Hilfsangebote und Hilfsgesuche angesichts des Kriegs in der Ukraine haben die Stadt Königslutter und die Gemeinde Lehre spezielle Mail-Adressen freigeschaltet. Bürger werden gebeten, Informationen an hilfsangebote@koenigslutter.de beziehungsweise krisenstab@gemeinde-lehre.de zu senden.

„Wir müssen die vielen Anfragen bündeln, damit nichts verloren geht“, so Lehres Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Darum habe sich der gemeindliche Krisenstab entschieden, diese in einem E-Mail-Postfach zu sammeln.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe teilt mit: „Aktuell sind wir als Stadt an Angeboten an Wohnraum interessiert, wobei wir aktuell nicht einschätzen können, was wir tatsächlich benötigen. Angaben von Größe, Lage, finanziellen Daten und ähnliches sind hierbei hilfreich.“

Beide Kommunen bitten um Verständnis, dass Sachspenden aus logistischen Gründen und weil konkrete Bedarfe nicht bekannt sind, nicht angenommen werden können. In diesen Fällen wird an Hilfsorganisationen und Vereine verwiesen, die entsprechende Sammelaktionen anbieten.

„Wir bekommen Nachrichten über den Messenger, über Whatsapp und etliche Mailkanäle, das ist so nicht zu handhaben“, bittet Verwaltungsleiter Tobias Breske aus Lehre um Verständnis.

Benötigt werden detaillierte Informationen

Er bittet auch um Nachsicht, dass die Angebote und Gesuche gesichtet und geordnet werden müssen, dies kann jeweils einige Tage in Anspruch nehmen. Insbesondere bei Meldungen zu Wohnraum, der für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden soll, werden grundsätzliche Informationen benötigt. Die Mail an den Krisenstabs sollte deshalb folgende Angaben unbedingt enthalten: Wohnungsgröße in Quadratmetern, Anzahl der Zimmer-Ausstattung, Vorstellung zur Höhe der Miete, Dauer des Mietangebots und Kontaktdaten.

„Sachspenden können wir weiterhin leider nicht annehmen, hier wird darum gebeten, sich an die verschiedenen Hilfsorganisationen zu wenden“, so Breske weiter. Über die Hilfsgruppe „38165 hält zusammen“, die bei Facebook rund 850 Mitglieder zählt, ist aber auch weiterhin die Vermittlung von Angeboten und Gesuchen gewünscht.

Schon 1900 Euro an Spenden für Solotschiw sind eingegangen

Geldspenden für die Menschen in der ukrainischen Stadt Solotschiw sind auf das Konto der Gemeindekasse Lehre bei der Volksbank Brawo unter dem Stichwort „Ukraine“ möglich. Lehres Kassenleiterin freut sich: „Solotschiw ist die Partnerstadt von Schöningen. Die Gemeindekasse Lehre wird das Geld an den Partnerschaftsverein Solotschiw-Schöningen weiterleiten. Von Dienstag bis zum Kassenschluss am Wochenende sind schon fast 1.900 Euro eingegangen.“

Die Stadt Königslutter bittet Spendenwillige in diesem Fall, sich direkt an den Partnerschaftsverein zu wenden.

red/mb

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de