Acht Storchenpaare sind schon im Landkreis angekommen

Manchmal geht es auch andersherum. Dieser Tage entfernte die Freiwillige Feuerwehr Königslutter einen Storchen-Horst vom Schornstein der alten Bäckerei Tolle in Uhry. Das Nest wäre auf Dauer zu schwer geworden, wie Manfred Spey, Storchenbeauftragter im Landkreis Helmstedt, bei einem Lokaltermin erklärte. Nun muss Adebar nicht um eine neue Nisthilfe fürchten. Unweit des alten gibt es bereits ein neues Nistangebot für das Langbein.

Unterdessen sind die ersten Paare eingetroffen, acht an der Zahl. Spey rechnet mit 21, das wäre ein Paar mehr als 2021. Die dürften alle gut unterkommen, denn im Landkreis Helmstedt stehen 29 Nisthilfen zur Verfügung. „Die werden sicher alle besetzt. Es kommen immer mehr geschlechtsreife Jungstörche zurück“, so der Storchenbeauftragte.

Bis zu 300 Kilo schwere Nester

Für den kleinen Ort Uhry war das Nest auf des Bäckers Schornstein eine Storchenpremiere. Doch so ein Nest wächst von Jahr zu Jahr und wird damit schwerer. „Bis zu 300 Kilogramm“, wirft Spey ein. So ein Gewicht könne durchaus zur Gefahr für Mensch, Storch und Gebäude werden. Die Tiere mussten also vom Schornstein runter. Weil aber die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises eine Leitlinie erlassen hat, wonach für eine entfernte Nisthilfe eine neue in unmittelbarer Nähe her muss, hat die LSW GmbH zusammen mit der Baufirma Klinger am 3. Februar geforderte Nisthilfe im Biotop bei Uhry aufgestellt.

Des Bäckers Schornstein bekommt nun einen Kegel verpasst, damit Adebar sich dort nicht erneut niederlässt, denn: „Die männlichen Störche sind eigentlich nesttreu“, erklärt Spey und führt aus: „Weibchen tragen dagegen eine gewisse Partnertreue in sich.“ Damit erkläre sich auch, weshalb Storchenpaare immer wieder auf ein und demselbem Nest zu finden seien.

Der Klimawandel betrifft auch die Störche

Ganz nebenbei: In den vergangenen Jahren sind die Vögel bereits im Februar im Landkreis eingetroffen. Eigentlich galt ursprünglich der März als Bezugsmonat für die Horste. Doch der Klimawandel und die damit verbundenen milderen Winter haben das verändert, und: „Früher sind die Störche über Gibraltar bis in den Senegal geflogen. Nun bleiben sie in Spanien, Frankreich und in Deutschland.“ Das heißt: kürzere Flugstrecken und früheres Eintreffen. Die letzten Störche erwartet Manfred Spey übrigens bis Ende März. Unter ihnen seien dann sogar Kollegen, die bis Südafrika geflogen waren.

