Wichernschüler aus Königslutter spenden für Ukraine-Hilfe

Königslutter. Das Schülerteam der Genusswerkstatt will in dieser Ukraine-Krise unterstützen und setzt dabei auch ein starkes Zeichen für den Frieden.

Zuerst sei da die Idee von Jeremy gewesen, heißt es in der Mitteilung: „Ob wir uns nicht die russische und die ukrainische Fahne ins Gesicht malen und dann einfach umarmen sollten. Als Zeichen für Frieden zwischen den Völkern?“

Das hätten alle gutgefunden, aber ginge so etwas in Coronazeiten überhaupt? Leider nicht, deshalb habe Zeynep einfach Hände bemalt.

Genusswerkstatt spendet 500 Euro

Mal in der Farbe gelb, mal in der Farbe blau und zweimal mit dem Friedenszeichen. Und damit die Unterstützung mehr als nur symbolisch ist, beschlossen Schüler und Lehrer, 500 Euro für die Menschen in der Ukraine zu spenden.

Das Geld wurde an die Ukrainehilfe der Gemeinde Lehre überwiesen, die den Partnerschaftsverein in Schöningen unterstützt.

