Lappwaldbahn mit Gefahrenbremsung – Helmstedts Polizei ermittelt

Helmstedts Polizei ermittelt derzeit zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Die Polizei Helmstedt ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr bei Grasleben. Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagabend, 22.30 Uhr, legten unbekannte Täter Äste und Steine auf die Gleise der Lappwaldbahn.

Ein Güterzug von Helmstedt nach Weferlingen musste am Dienstagabend in einem Waldstück nahe des Kiefernwegs in Grasleben eine Gefahrenbremsung durchführen, weil der Lokführer kurze Zeit vorher Gegenstände auf den Gleisen bemerkt hatte.

„Der Zug mit rund 600 Metern und 800 Tonnen Gewicht benötigt gute 400 Meter, um zum Stillstand zu gelangen“, berichtet die Polizei. „Hierbei kann es zu Beschädigungen am Zug gekommen sein, die derzeit untersucht werden.“

Helmstedts Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – und sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Waldstück beobachtet haben. „In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an Eltern, ihren Kindern zu verbieten, Gegenstände auf Bahngleise zu legen, sie von Gleiskörpern fernzuhalten und auf die Gefahren beim Spielen an Bahngleisen hinzuweisen“, heißt es weiter.

Hinweise zu dem geschilderten Fall nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

