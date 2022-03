Unfall in Helmstedt: 16-jährige Beifahrerin verletzt sich leicht

Helmstedt. In der Glockbergstraße sind am Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Helmstedt.

Bei einem Unfall in der Glockbergstraße in Helmstedt hat sich am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr eine 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 55-jährige Autofahrer wollte mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Glockbergstraße einfahren und übersah hierbei einen heranfahrenden Wagen. Die Fahrzeuge kollidierten – die 16-Jährige saß in dem heranfahrenden Auto.

Laut Polizei Helmstedt waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf zirka 5.500 Euro.

Helmstedter Polizei mit Verkehrskontrollen

Die Helmstedter Polizei stoppte am Freitag zudem zwei Jugendliche auf Kleinkrafträdern im Helmstedter Triftweg. Sowohl ein 15-Jähriger als auch ein 16-Jähriger waren deutlich schneller als mit Tempo 25 unterwegs, konnten aber nur einen Mofa-Führerschein vorweisen.

Auch einen 22-Jährigen hielten die Polizisten an. Dieser fuhr am Freitag mit einem E-Scooter durch die Juliusstraße – allerdings mit einem blauen Versicherungskennzeichen. „Ab dem 1. März ist jedoch ein Versicherungskennzeichen in der Farbe Grün notwendig, um den bestehenden Versicherungsschutz einer Kfz-Haftpflichtversicherung zu dokumentieren“, heißt es von der Polizei. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

