Helmstedt. Schadstoffe können am 26. März in Helmstadt abgegeben werden. Welche das genau und welche Corona-Regeln gelten, darüber informiert die Verwaltung.

Am Samstag, 26. März, können wieder Schadstoffe im Landkreis Helmstedt am Schadstoffmobil bei der Firma Veolia abgegeben werden. Die Verwaltung bittet aufgrund der Pandemie alle Interessierten sich an die Regeln zu halten (Symbolbild).

Am Samstag, 26. März, findet die nächste stationäre Schadstoffsammlung im Landkreis Helmstedt statt, wie die Verwaltung bekannt gab. Das Schadstoffmobil steht dazu in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf dem Gelände der Firma Veolia, Werner-von-Siemens-Straße 5, in Helmstedt. Welche Gegenstände entsorgt werden können, kann dem Abfall-ABC entnommen werden, unter www.helmstedt.de oder in den Auslagen der Rathäuser. Im Rahmen der besonderen Situation, aufgrund des Covid 19-Virus, wird ausdrücklich um Beachtung folgender Hinweise gebeten:

• Bleiben Sie im Auto sitzen, bis eine entsprechende Aufforderung erfolgt

• Richten Sie sich auf Wartezeiten ein

• Aufgrund des zu erwartenden hohen Andranges, vermeiden Sie die Nutzung schlecht zu rangierender Fahrzeuge und nach Möglichkeit, die Nutzung von Anhängern

• Halten Sie die Hygiene und den Mindestabstand ein

• Tragen Sie, außerhalb Ihres Fahrzeugs, eine FFP2-Maske/ OP–Maske

• Leisten Sie den Weisungen der Mitarbeiter vor Ort Folge

• Eine Abfallberatung vor Ort findet nicht statt

• Fassaden-, Binder-, Dispersionsfarbe sind kein Sonderabfall und werden wie in den vergangenen Jahren nicht angenommen.

Für weitere Fragen stehen Ihnen aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltamtes unter der Rufnummer (05351)1212517, der Fax-Nr. (05351) 1212607sowie per E-Mail unter abfallberatung@landkreis-helmstedt.de zur Verfügung.

red

