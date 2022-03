Polizei nimmt zwei 15-Jährige nach Einbruch in Schöningen fest

In der Eichendorffstraße in Schöningen sind zwei 15-Jährige in ein leerstehendes Haus eingebrochen.

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend in ein leerstehendes Haus in der Eichendorffstraße in Schöningen eingebrochen und haben verschiedene Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben Zeugen die beiden Täter währenddessen beobachtet und die Einsatzleitstelle informiert.

Umgehend starteten Polizeibeamte die Fahndung. In der näheren Umgebung entdeckten sie gestohlene Gegenstände aus dem Haus. Kurze Zeit später wurden auch die beiden 15-jährigen Täter angetroffen – und zwar in einem Gebüsch versteckt. Die Jugendlichen wurden daraufhin zur Dienststelle gefahren. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen „Diebstahls in besonders schwerem Fall“ und Hausfriedensbruch.

Zeugen, die zusätzliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 951050 zu melden.

Helmstedt: Autoschlüssel aus Gartenlaube gestohlen – Dieb fährt davon

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag zunächst einen Fahrzeugschlüssel aus einer Kleingartenparzelle am Magdeburger Berg in Helmstedt gestohlen und ist dann mit dem dazugehörigen grauen Seat Arona in unbekannte Richtung geflohen.

Die Besitzerin des Seat fuhr am späten Mittwochvormittag in ihren Kleingarten, um einige Gartenarbeiten zu erledigen. Ihren Pkw parkte die Helmstedterin auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins. Am frühen Nachmittag wurde sie von einem Nachbarn angesprochen, ob sie heute nicht mit dem Auto da sei. Dieser Bemerkung schenkte die Frau zunächst keine Beachtung. Als sie am frühen Abend mit ihrem Seat nach Hause fahren wollte, musste sie jedoch feststellen, dass dieser verschwunden war. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief erfolglos.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Dieb in einem unbeobachteten Moment Zutritt zu der Gartenlaube der Pkw-Besitzerin verschafft und den Fahrzeugschlüssel gestohlen haben. Danach stieg er in den ein Jahr alten Seat und fuhr davon.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Aufenthalt des gestohlenen Seat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351 (5210) zu melden.

