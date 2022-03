Diagnose Blutkrebs: Wie man Dana aus Oebisfelde helfen kann

Mit einem Testkit können Spendewillige überprüfen, ob sie für eine Knochenmarkspende in Frage kommen (Symbolbild).

Dana, 41 Jahre aus Oebisfelde, hat Blutkrebs. Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Danas Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen, wie die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in einer Pressemeldung mitteilte.

Es beginnt im Spätherbst vergangenes Jahr. Unter Belastung oder bei längeren Spaziergängen schießt Danas Puls in die Höhe. Erst einmal macht Dana sich keine großen Sorgen. „Im Winter ist es relativ normal eine nicht so gute Kondition zu haben“, denkt sie. Es kommt ihr aber zunehmend komischer vor, da der Puls bei extrem kleinen Belastungen in die Höhe schießt. Sie ist schnell müde und sehr blass. Ihre Schwester rät ihr, sich untersuchen zu lassen. Dana beschließt ins nahe gelegene Krankenhaus zu fahren. Nach einer Blutuntersuchung und Knochenmarkpunktion erhält sie dann die erschütternde Diagnose: Blutkrebs.

Nur eine Stammzellenspende kann sie noch retten

Dana liegt vier Wochen im Krankenhaus. In dieser Zeit kümmern sich ihr Mann, ihre Eltern und ihre Schwiegereltern hingebungsvoll um die vier gemeinsamen Kinder. Doch ihr größter Wunsch ist es endlich wieder nach Hause zu kommen, zu Mann und Kindern, um wieder etwas Schönes mit ihnen zu unternehmen und wieder ganz als Mutter für ihre Kinder da sein zu können. Ein normaler Familienalltag, mit all seinen Höhen und Tiefen, wäre für Dana das größte Glück.

Die 41-Jährige kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Suche nach dem genetischen Zwilling

Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Dana und andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender oder als potenzielle Stammzellspenderin zu registrieren.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Dana und anderen Patienten helfen und sich über www.dkms.de/dana die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jede Person nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor näher bestimmt werden können. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für alle erkrankten Patienten zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE85 7004 0060 8987 0003 04

Verwendungszweck: DSL 001

