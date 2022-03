Raubüberfall auf A2-Tankstellengelände im Kreis Helmstedt

In der Nacht zu Mittwoch gegen zwei Uhr hat auf dem Gelände der Autobahnraststätte Helmstedt-Süd ein Unbekannter einen 31-jährigen Mann in einem Mercedes beraubt. Der Täter erbeute eine höhere Geldsumme und floh in unbekannte Richtung, wie die Polizei schreibt. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigem polizeilichen Erkenntnisstand parkte der 31-Jährige seinen Vito mit schwedischem Kennzeichen auf dem Rastplatz, um eine Pause einzulegen. Plötzlich klopfte eine unbekannte Person an die Autoscheibe und machte den Vito-Fahrer auf einen vermeintlich defekten Reifen aufmerksam.

Unbekannter stiehlt Tasche mit Geld und Wertgegenständen

Nach dem Aussteigen bedrohte der Unbekannte den 31-Jährigen plötzlich mit einer nicht näher beschriebenen Schusswaffe. Dann griff der Täter in das Fahrzeug und stahl eine Tasche, in der sich verschiedene Unterlagen, Bargeld und Wertgegenstände befanden sowie das Portemonnaie des Fahrers. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Beute. Der geschockte Autofahrer erstattete einige Zeit später eine Anzeige.

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit ebenfalls an der Rastanlage aufgehalten haben. Hinweise an die Polizei in Helmstedt unter (05351) 5210.

red

