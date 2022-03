Helmstedter aufgepasst: Im April ist verkaufsoffener Sonntag

Helmstedt. Außerdem bereiten sich Schausteller schon auf den Frühjahrsmarkt am Maschstadion in Helmstedt vor. Alle Informationen lesen Sie hier.

Durch Helmstedt bummeln, shoppen, essen, trinken – und die Kinder haben auch etwas zu tun. So lässt sich das Rahmenprogramm des verkaufsoffenen Sonntags am 3. April in Helmstedt zusammenfassen. Los geht es mit einer Auto-Schau ab 11 Uhr. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

http://C&A_schließt_in_Helmstedt_–_was_wir_wissen{esc#234894397}[news]

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufsteigen in den Hausmannsturm

Wer mag, kann am 3. April zwischen 13 und 16 Uhr den Hausmannsturm besichtigen. Um 13 Uhr zeigt sich der Hausmann dem Volk persönlich. Stadtrat Henning Konrad Otto berichtet: „Es gibt keine Hochzeiten mehr im Hausmannsturm. Er soll künftig nur noch für die Hausmänner und Führungen verfügbar sein.“ Führungen wird es am verkaufsoffenen Sonntag geben. „Wer da hoch möchte, sollte sich auf eine schmale Treppe gefasst machen“, sagt der Stadtrat.

Der Hausmannsturm kann beischtigt werden. Foto: Markus Brich

Programm für Kinder

Zwei Stadtführungen und eine Rallye exklusiv für Kinder haben die Veranstalter organisiert. Um 12 Uhr startet die „Juliusrunde“ – Kinder lernen die wichtigsten historischen Gebäude Helmstedts kennen.

Um 14 Uhr startet die Führung „Auf den Spuren der Studentenzeit unserer Universität“.

Treffpunkt für die Führungen ist immer der Brunnen auf dem Marktplatz. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Anmeldung notwendig ist per tourismus@stadt-helmstedt.de oder (05351) 171717. Maximal eine Begleitperson darf mit – unter Beachtung der 3G-Regeln.

Zudem seien Kinder eingeladen, bei der Stadt-Rallye mitzumachen und beim Spielemobil des JFBZ vorbeizuschauen.

Autos angucken auf dem Gröpern

Es werde auch eine Auto-Schau geben, erklärt Mitorganisator Daniel-Martin Jacobi, berichtet aber auch: „Es ist gar nicht so einfach, Händler für die Ausstellung zu gewinnen.“ Personalmangel sei das eine, aber die Autos als solche das andere – der Neuwagen-Markt ist in großen Teilen leer gefegt. Nichtsdestotrotz haben sich drei Händler gefunden, die an dem Sonntag am Gröpern ihre Automobile präsentieren.

Ein Konzert im Schaufenster

Um 15 Uhr spielen „The Beattones“ in einem Schaufenster vor dem Hausmannsturm ein Konzert. Eigenen Angaben zufolge spezialisieren sich die Musiker auf Beatbands und Bluesmusiker aus den 1950- und 1960er Jahren.

Die Beattones spielen wieder in Helmstedt. Foto: Markus Brich

Angebote der Geschäfte

Einige Kleidungsgeschäfte, Friseurbedarfs-Geschäfte, Kinderausstatter und Schuhgeschäfte werben unter anderem mit Rabatt-Aktionen für den 3. April. Das Geschäft Julius.Buch hilft der Stadt Helmstedt, indem dort Souvenirs dargeboten werden.

Am selben Wochenende ist Frühjahrs-Markt am Maschstadion

An diesem Wochenende findet in Schöningen ein Frühjahrs-Markt statt. Der zieht danach an das Maschstadion in Helmstedt. Von Freitag, 1. April, bis Sonntag, 3. April, verspricht Schausteller Guido Ehlers unter anderem Autoscooter, Kinderkarusselle, Bratwurst und Poffertjes. Der Einlass ist kostenlos, Menschen ab 18 Jahren müssen einen 3G-Nachweis erbringen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de