Wolstock 2022 – Ausgelassen feiern mit Kumpels

Wolsdorf. Am 6. August startet nach zwei Jahren Pause die zweite Auflage des privaten Open-Air-Festivals bei Wolsdorf – komme was wolle.

In Wolsdorf soll der Acker in diesem Jahr wieder beben. Am 6. August startet das zweite Wolstock-Festival, ein Open-Air von Freunden für Freunde gemacht. Nach der Zwangspause aus leidigem Anlass gibt es also wieder ordentlich was auf die Ohren, Gutes in den Magen und noch viel mehr freundschaftliche Kontakte. Denn genau darum geht es den Organisatoren: „Wir wollten hier etwas schaffen, wo man sich trifft und gern wieder hingeht“, sagte Denise Rau vom Veranstalterteam. 2019 hat das perfekt geklappt, Wolsdorf bestand damals die Feuertaufe als Festival-Lokation. Das Line-Up steht, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und Rau verspricht sogar ein paar Neuerungen für Wolstock 2022.

Ska, Punk und natürlich Ska-Punk

Ein gutes Konzept braucht kaum Nachbesserungen, wenn dann eher Ergänzungen. Und so ist das in diesem Jahr. Vor, zwischen und nach den Bands auf der Hauptbühne legen zwei DJs auf, Siggi und Silas, einer ein echter Lokalmatador, der andere einfach ein guter Freund. Fünf Bands lassen es am Abend ordentlich krachen. Stilrichtung: Ska, Punk und Ska-Punk. Namen mag Denise Rau noch nicht nennen, des Überraschungseffekts wegen. Immerhin: Die „SkanutZ“ kommen in diesem Jahr tatsächlich. Ansonsten hüllt sich die Organisatorin in Schweigen.

Ins Plaudern kommt sie in Sachen Ablauf und Nebenprogramm. „Wir fangen am Nachmittag mit einem Programm für Familien an“, sagt sie. Kindertanz und ein buntes Programm für kleine und große Leute. Einen Pavillon wollen sie speziell für Mütter mit ihren Kleinsten aufstellen. „Mütter sollen sich zurückziehen können“, so Rau. Unter einem weiteren Pavillon soll es Programm für Menschen im gesetzteren Alter geben. Gegen Abend gehört die Bühne dann den Bands, vorher, zwischendurch und danach heizen die DJs im Diskozelt ein.

Freiwillige Helfer werden noch gesucht

Mit etwa 400 Gästen rechnet Denise Rau in diesem Jahr: „Wir sind ein kleines privates Festival“, betont sie, aber eines, das durchaus Service bietet: Wohnmobilstellplätze, Campen – in diesem Jahr soll das möglich sein. Sogar für das leibliche Wohl der Übernachtungsgäste am nächsten Morgen wollen die Organisatoren sorgen. „Wir wissen noch nicht genau, wie wir das umsetzen, vielleicht in einer Art Minisupermarkt“, denkt Rau laut nach. Das Augenmerk liege ausdrücklich auf den Familien.

Wo sich so viele Freunde zum Feiern treffen, braucht es viele Freunde, die anpacken wollen, damit jene, die bereits aktiv sind, das Festival auch genießen können. „Wir würden gern noch ein paar freiwillige Helfer begrüßen“, wirbt die Festival-Chefin um Engagement. Wer Zeit und Lust hat: Bei Facebook und bei Instragram findet man die Kontaktdaten unter Wolstock-Festival. Apropos: Das größte Glück der Organisatoren wäre ein Fest ohne jegliche Einschränkungen aber mit Rücksichtnahme. Man sei jedoch für alles gewappnet: Tests, Impfpasskontrolle, Abstände, kurz: Das Festival findet statt. Punkt.

