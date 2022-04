Wo man sich im Kreis Helmstedt schnell impfen lassen kann

Wer über Ostern in den Urlaub fahren möchte, sollte sich vorher über die Corona-Regelungen in den jeweiligen Ländern erkundigen.

Der Landkreis Helmstedt bietet weiterhin Termine für Corona-Impfungen in verschiedenen Orten des Kreisgebiets an. Mit Stand Donnerstag, 7. April, wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 20.925 Corona-Fälle im Landkreis seit Beginn der Corona-Pandemie registriert. In der vorangegangenen Woche wurden demnach 1038 Fälle gemeldet, somit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 1134,2. Im Helmstedter Krankenhaus werden derzeit drei an Covid-19 erkrankte Personen auf der Intensivstation behandelt, 14 Covid-Patienten liegen auf der Normalstation (Stand: Mittwoch, 6. April).

Impfungen (1., 2., 3. oder 4. Impfung) mit dem mRNA-Impfstoff der Firma Biontech ohne Voranmeldung sind am Donnerstag, 8. April, möglich in der Marktpassage in Helmstedt von 9 bis 16 Uhr sowie im Dorfgemeinschaftshaus Jerxheim, Helmstedter Straße 17, von 12 bis 18 Uhr. Weitere freie Impftermine finden statt am Montag, 11. April, in der Marktpassage von 9 bis 16 Uhr sowie in den Räumen der Kirchengemeinde Velpke, Marktplatz 18, von 10 bis 17 Uhr. Drei weitere Termine in der Marktpassage werden angeboten am Dienstag, 12. April, von 11 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 13. April, 9 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag, 14. April von 11 bis 18 Uhr.

Wer sich laut Stiko erneut Boostern lassen sollte

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nach abgeschlossener Covid-19-Grundimmunisierung und erfolgter erster Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) eine zweite Auffrischungsimpfung (4. Impfung) mit einem mRNA-Impfstoff für folgende Personengruppen: Menschen ab dem Alter von 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege sowie für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie für Menschen mit Immundefizienz ab dem Alter von fünf Jahren frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung, ebenso für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Patienten- und Bewohnerkontakt. Für Menschen, die nach erfolgter Grundimmunisierung und erster Auffrischungsimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben, wird vorerst keine weitere Impfung mit den aktuell verfügbaren Impfstoffen von der Stiko empfohlen.

Weitere Termine für Impfungen mit Novavax, Moderna und speziell für Kinder

Wer sich mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen möchte, kann dies am Dienstag, 12. April, in der Marktpassage in Helmstedt von 11 bis 18 Uhr tun. Dieses spezielle Impfangebot richtet sich an alle bisher ungeimpften Personen, insbesondere aber an Menschen, die seit 15. März unter die einrichtungsbezogenen Impfpflicht fallen. Ein freier Impftermin mit dem Impfstoff von Moderna findet am Donnerstag, 14. April, in der Marktpassage Helmstedt von 11 bis 18 Uhr statt. Interessenten können sich unter den Rufnummern (05351) 55 70 19 und (05351) 55 70 21 auf eine Terminliste für die Impfstoffe von Moderna und Novavax eintragen lassen. Unter diesen Rufnummern werden auch allgemeine Anfragen der Bürger zum Thema Impfen beantwortet.

Ein freier Impftermin speziell für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren findet am Donnerstag, 14. April, beim Deutschen Roten Kreuz in der Friedrichstraße 7 in Helmstedt von 13 bis 19 Uhr statt.

