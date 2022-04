19-Jähriger Schöninger hat Unfall und flüchtet

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Das Polizeikommissariat Helmstedt erhielt am frühen Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr einen Hinweis auf verloren gegangene Fahrzeugteile in den Frellstedter Serpentinen. Die eintreffende Funkstreife fand laut Polizei nicht nur Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, sondern auch ein abgekicktes Verkehrszeichen in Höhe des Frellstedter Sportplatzes, einen vorderen Stoßfänger eines Autos und schließlich auch das amtliche Kennzeichen dieses Wagen. Die Funkstreife folgte der Spur des Autos bis zur Bundesstraße 1, da der verunfallte Opel auf der Flucht Kühlwasser verlor. Schließlich konnte der weitere Weg nicht mehr verfolgt werden.

Anhand des Kennzeichens erfolgten Ermittlungen an der Halteranschrift in Schöningen, wobei der Fahrer jedoch nicht angetroffen wurde. Schließlich erschien dieser, ein 19-Jähriger, am Sonntag im Polizeikommissariat Helmstedt und verantwortete sich für sein Verhalten. Er war nach dem Unfall noch bis Süpplingen gefahren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde durch die Polizei Helmstedt eingeleitet. Ob der Unfall durch ein über die Straße laufendes Reh und ein Bremsmanöver des Opelfahrer passierte, bleibt schließlich fraglich.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei weitere Fahrerfluchten im Kreis Helmstedt

Neben der Verkehrsunfallflucht in den Frellstedter Serpentinen beschäftigten zwei weitere Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht die Polizei Helmstedt. In der Werner-von Siemens-Straße wurde am Freitagnachmittag ein Auto aus Haldensleben beschädigt. Ein unbekannter Fahrer war gegen den Wagen gefahren und der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Die 57-jährige Fahrerin stellte fest, dass innerhalb von 20 Minuten ein Unbekannter gegen die hinter rechte Tür gefahren ist. Der Schaden wurde auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht geschah am selben Tag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr in Wolsdorf. Im Mühlenweg war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gestoßen. Die Beamten der Polizei Helmstedt folgten einer Spur von Fahrzeugteilen, die zu einem Auto gehörten und fanden den Wagen schließlich auf einem Privatgrundstück in Wolsdorf beschädigt vor. Gegen den älteren Fahrer wurden ebenfalls Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de