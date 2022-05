Mann mit Hund sorgt in Helmstedter Innenstadt für Zwischenfälle

Helmstedt. In der Neumärker Straße haben sich bereits Mitte April mehrere Delikte ereignet. Es gibt mindestens zwei Opfer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstagnachmittag, 12. April, in der Neumärker Straße ereignet hat. Zwischen 14 und 14.30 Uhr war ein 70 Jahre alter Mann aus Helmstedt mit seinem Hund, einem mittelgroßen braunen Tier, in der Neumärker Straße unterwegs, berichtet die Polizei. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert, und bei seinem Spaziergang durch die Fußgängerzone kam es zu mehreren Zwischenfällen, die polizeiliches Handeln nach sich zogen. Mindestens zwei Personen wurden nach Polizeiangaben dabei geschädigt. Zum Beispiel gab es einen Vorfall vor einem Optiker-Fachgeschäft, den mehrere Zeugen gesehen haben.

Um Zusammenhänge und Tatvorwürfe rekonstruieren zu können, bittet die Polizei darum, dass Zeugen, die den Mann mit Hund auf seinem Weg beobachtet beziehungsweise bemerkt haben, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt, (05351) 5210, zu melden.

2,34 Promille – stark alkoholisierter Autofahrer fährt in Helmstedt Verkehrsschild um

Ein 68-jähriger, stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag in der Goethestraße ein Verkehrsschild umgefahren. Mit Hilfe von Zeugen konnte die Polizei diese Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht schnell aufklären. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 16.45 Uhr, dass er soeben beobachtet habe, wie das Auto von der Goethestraße in die Lessingstraße eingebogen sei. Der Fahrer habe hierbei anscheinend die Kontrolle über den Fiat verloren und ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel umgefahren. Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Auf dem Lessingplatz hatte ein weiterer Zeuge den Fahrer angetroffen, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Zeuge alarmierte ebenfalls die Polizei, die wenig später vor Ort eintraf. Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 68 Jahre alten Autofahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Daraufhin wurde dem 68-Jährigen aus Helmstedt im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro.

red

