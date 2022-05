Flechtorf. Peter Westphal ist Gärtner in Flechtorf. Hier hat er sich ganz dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit verschrieben.

Am nördlichen Flechtorfer Ortsrand liegt das Gartenprojekt von Peter Westphal mit Anbau und Vermehrung alter Obst- und Gemüsesorten, Vermehrung von Blühpflanzen und einem Angebot zum "Mitgärtnern"

Gartenbau aus Leidenschaft Mit der Hacke für mehr Vielfalt in Flechtorf

Das Wienhopgarten-Projekt in Flechtorf ist ein Ort der Vielfalt und des Ausprobierens. Ein Refugium alter Obstbaum- und Gemüsesorten. Seit 15 Jahren betreibt Peter Westphal am nördlichen Flechtorfer Ortsrand den naturnahen Garten.

Bei unserem Besuch am Donnerstag begegnen wir zunächst Ulrike Rauch, die im Wienhopgarten für sich ein kleines Gemüsebeet angelegt hat. „Das Anbauen von Gemüse ist für mich völliges Neuland. Doch hier kann vieles ausprobieren, bekomme Tipps und Hilfe und kann mich so dem Gärtnern nähern“, berichtete sie.

Wer nach Hilfe fragt, bekommt sie auch

Der Garten verbessert das Mikroklima und bietet Lebensraum für Insekten. Foto: dirk fochler

Interessierten den Einstieg in den Anbau von Obst und Gemüse zu erleichtern, ihnen bei Bedarf Hilfe zu gewähren, das ist eine Funktion des Wienhopgarten-Projektes. „Wer mitmachen will, kann für sich entscheiden, wie und was er oder sie anbauen möchte. Es gibt keinerlei Vorgaben. Und wer nach Unterstützung fragt, bekommt sie auch“, erklärt Peter Westphal.

Alles geschieht jedoch immer mit der Maßgabe, dass der Wienhopgarten ein bunter und vielfältiger Lebensraum mit heimischen Pflanzen und abwechslungsreichen Strukturen bleibt. „Sorten- und Artenvielfalt von Pflanzen und Kleinlebewesen ist quasi Programm und Auftrag des Projektes“, hebt der Initiator Westphal hervor.

Alte Apfelsorten neben grünem Spargel

Wenn man den Garten betritt, fällt der Blick zunächst auf bereits üppig blühende Obstbäume und eine Beerenhecke. „Da wachsen die alten Apfelsorten Berlepsch, Ontario, Borsdorfer und der Zitronenapfel“, klärte uns Peter Westphal auf. Daneben gedeiht die Josta-Beere. Das ist eine Mischung aus Schwarzer Johannis- und Stachelbeere.

Zwischendrin sprießt grüner Spargel aus dem Boden. Daneben wachsen Eselsdiesteln, Nachtkerzengewächse und verschiedene Stauden. „Abwechslung muss sein, damit Insekten einen auskömmlichen Lebensraum vorfinden“, betont Westphal.

Zwischen unterschiedlichsten Gräsern und Blühpflanzen sind immer wieder kleine Beete für den Gemüseanbau eingestreut. „Diese Flächen werden auch regelmäßig bearbeitet. Denn nur nur wenn das angebaute Gemüse von Beiwuchs frei gehalten wird, gibt es auch eine ordentliche Ernte“, stellt Westphal klar.

Die abnehmende Sortenvielfalt bereitet ihm Sorge

Ein besonderes Anliegen ist Westphal die Hege, Pflege und Vermehrung von standortgerechten Blühpflanzen. So nimmt der 59-Jährige auch alljährlich im Herbst Samen von seinen Blühpflanzen ab. „Einheimische Blühpflanzen bieten auch ortstypischen Tierarten Nahrung und Lebensraum“, informiert er. Experten gehen davon aus, dass beispielsweise 90 Prozent unserer pflanzenfresssenden Insektenarten auf wenige oder sogar nur eine heimische Wildpflanzenarten spezialisiert sind.

Etwas das Westphal ebenfalls umtreibt, ist die stark abnehmende Sortenvielfalt beim Obst- und Gemüseanbau. „In den Bau- oder Fachmärkten sind inzwischen von jeder Gemüseart nur noch wenige Sorten zu haben“, beobachtet er.

Der Garten als Beitrag zum Umweltschutz

Der Erhalt und die Vermehrung alter Obst- und Gemüsesorten ist eines der Ziele, die Peter Westphal antreiben. Foto: dirk fochler

Zudem ist die Vermehrung von im Handel erworbenen Gemüsearten aus rechtlichen Gründen in den allermeisten Fällen nicht erlaubt. Dieses Problem umgeht das Wienhopgarten-Projekt durch das anbauen und vermehren von alten, ungeschützten Sorten. „Ich habe beispielsweise ein Faible für alte Bohnensorten, pflanze und vermehre zum Beispiel die Oma-Bohne aus Gadenstedt sowie die Hildesheimer und Wolfenbüttler Stangenbohne“, erklärt Westphal.

Zudem ist der engagierte Natur- und Umweltschützer auch Teil diverser Netzwerke, über deren Internet-Plattformen sowohl Informationen als auch Saatgut ausgetauscht wird. „Das Thema Biodiversität muss einfach noch mehr in den Fokus gerückt werden. Aber die Arbeit hier im Garten steigert auch das Wohlbefinden und solch ein naturnahes Areal verbessert auch vor Ort das Mikroklima“, erklärt der passionierte Gärtner Peter Westphal zum Abschied.

