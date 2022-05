Brand in Schöningen: Flammen wandern von Carport auf Wohnhaus

Schöningen. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Am Wallgarten stand ein Carport in Vollbrand. Am frühen Morgen lodern am selben Ort erneut die Flammen.

Ein Carport brennt in der Straße "Am Wallgarten" in Schöningen.

Gleich zwei Mal ist in Schöningen in der Straße „Am Wallgarten“ zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte um 21.45 Uhr am Sonntagabend und am Montagmorgen um 5.15 Uhr wegen Feuers alarmiert.

Zunächst hatte in der Straße „Am Wallgarten“ ein Carport, das direkt an einem Wohngebäude stand, in voller Ausdehnung gebrannt. Umgehend wurden von der Feuerwehr Löschmaßnahmen eingeleitet und weitere Einsatzkräfte angefordert.

Feuer breitet sich auf das Gebäude aus

Ein Ausbreiten auf das Wohngebäude konnte jedoch nicht verhindert werden. Zur Unterstützung wurden Kräfte aus der Samtgemeinde Heeseberg alarmiert. Neben den Feuerwehren Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf war die Feuerwehr Heeseberg Nord, die Kreisfeuerwehr sowie zwei Rettungswagen und der Notarzt vor Ort.

Keine Entwarnung am Montagmorgen: Erneut sind in Schöningen die Flammen ausgebrochen. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte. Foto: Feuerwehr Schöningen

Gegen 5:15 Uhr am Montagmorgen dann erneut Alarm: An der Einsatzstelle kam es erneut zu einem Brandausbruch. Die Rauchentwicklung war bereits von weitem sichtbar. Der Dachstuhl des Gebäudes stand in Flammen. Zur Unterstützung wurden erneut die Feuerwehren Hoiersdorf und Esbeck nachalarmiert. Derzeit lautet die Vermutung, dass es erneut zum Feuer kam, weil am vorigen Abend nicht alle Glutnester vollständig gelöscht worden sind.

Verletzte hat es nach bisherigem Kenntnisstand nicht gegeben.

Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten, bevor die Einsatzstelle der Polizei übergeben wird, um die Ursache des Brandes zu ermitteln.

red

