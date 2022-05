Die Landfrauen Helmstedt feiern ihr 75-jähriges Bestehen

Auf eine 75-jährige Geschichte blicken die Landfrauen Helmstedt nun bereits zurück – wobei genau das gar nicht so einfach ist. In den ersten Jahren und Jahrzehnten waren die Sitzungen noch nicht so formalisiert, dass immer Protokoll geführt wurde. Oder die Dokumente gingen verloren. Aber auch ohne handfeste geschichtliche Daten hatten die rund 120 Landfrauen mit Gästen bei der Jubiläumsfeier im Hotel Quellenhof viel Freude.

So viele Veranstaltungen wie heute habe es damals nicht gegeben, erinnert sich Brigitte Düfer. Sie ist eines der ältesten Mitglieder der Helmstedter Landfrauen und trat der Gruppe 1959 bei. Damals, so weiß die Wolsdorferin noch heute, seien die Bauers- und Landfrauen oft nur zu Versammlungen und Vorträgen zusammengekommen: „Die Schülerinnen der Landfrauenschule übernahmen damals den Tischschmuck, kochten Kaffee und backten Kuchen. Sie bedienten die Damen mit ihren weißen Schürzen und weißen Blusen.“

Später kamen immer mehr Aktivitäten dazu

Erst später seien Tagesfahrten, Theaterabende, Ausflüge und größere Fahrten über den Kreisverband angeboten worden. Auch Besichtigungen von Betrieben der Region hätten einmal im Jahr auf dem Programm gestanden.

„Wenn ich zurückschaue, ist unser Landfrauenverein recht stark für die Zukunft. Es ist ein wunderbarer Verein, der interessierte Frauen aus unserem Gebiet beherbergt, sie über viele Dinge im täglichen Leben informiert und ihnen Gelegenheit gibt, sich in jeder Richtung weiterzubilden“, findet Brigitte Düfer. Und die Fakten scheinen ihr Recht zu geben: Auf gut 250 Mitglieder ist die Zahl der Landfrauen in den vergangenen Jahren angewachsen.

Ein Gedicht für die Landfrauen

Großen Anteil daran hat Ulrike Janze. Die 73-Jährige wurde vor 16 Jahren erstmals in den Vorstand gewählt. „Ich bin diejenige, die oft die Ideen hat, die hier vorn steht und die Reden hält. Aber die Hauptarbeit erledigen die Damen im Hintergrund“, erklärte sie bescheiden bei ihrer Ansprache.

Darüber hinaus ließ sie die vergangenen 75 Jahre durch einen Vortrag in Reimform auch noch einmal persönlich Revue passieren: „Malen, Basteln, Kochen, Nähen / Radeln, Turnen, Walken gehen / Lesen, Stadtgeschichte und Kultur / Wassergymnastik, Führungen in Feld und Flur / Es gibt Reiseberichte so dann und wann / auch bieten wir Landfrauenfahrten an / Und wenn wir dann auf Reisen gehen / Gibt’s viel Spaß und viel zu sehen / Und noch zwei Ideen von ganz vielen / Wir treffen uns zum Kochen und Spielen“, gab die Vorsitzende einen Überblick der Aktivitäten.

Eine Modenschau als besonderes Highlight

Überrascht wurde Janze im Verlauf des Abends durch Heike Schnepel, zweite Vorsitzende des Landesverbands. Sie verlieh Ulrike Janze die silberne Biene mit Niedersachsenwappen – eine Ehrung, die nur Ehrenamtlichen mit besonderen Verdiensten zuteil wird. „Da war ich wirklich gerührt“, erklärte später die Vorsitzende, die in ihrem Amt gleichberechtigt mit Hildegard Siemann und Christine Warnecke tätig ist.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends: eine unterhaltsame Modenschau, die ebenfalls einen Rückblick über die zurückliegenden 75 Jahre bot. Beginnend bei den 50er Jahren ging es in Schritten von Jahrzehnten weiter bis zur Gegenwart. Dorothea Minkley moderierte die von den „Models“ der Gymnastikgruppe Rottorf am Klei umgesetzte Schau.

Zum Abschluss bekamen alle Anwesenden ein Glas Honig mit dem Label „75 Jahre Landfrauen“ überreicht. Unter den Gästen waren unter anderem auch Friedrich Wilhelm Diederich als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Helmstedt, Landrat Gerd Radeck und die Braunschweiger Landfrauen-BezirksvertreterinCatarina Köchy.

