Benefizkonzert des Lions Clubs Helmstedt im Schloss Schöningen

Nach zwei Jahren Unterbrechung wird eine Tradition wieder aufgenommen, wenn am Mittwoch, 1. Juni, um 18.30 Uhr das Open-Air-Konzert des Lions Club Helmstedt mit dem Bundespolizeiorchester Hannover im Innenhof des Schöninger Schlosses beginnt. Ein breites Programm von Richard Strauss bis Udo Lindenberg verspricht der langjährige Leiter des Orchesters, Matthias Höfert, der in diesem Jahr wieder am Dirigentenpult stehen wird, so der Lions Club.

„Wer einmal eines der Konzerte im Schlosshof erlebt hat, möchte beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei sein“, erläutert der amtierende Präsident des Lionsclubs, Florian Hary. „Das Programm spricht Jung und Alt an“, ergänzt Schöningens Bürgermeister Malte Schneider, „und ist keineswegs nur traditionelle Blasmusik.“ So seien immer wieder Filmmusiken und auch Rocksongs mit dabei. Einige Orchestermitglieder werden mit solistischen Beiträgen aufwarten, heißt es weiter.

Jugendrotkreuz Schöningen und Stadtverwaltung unterstützen

Auch 2022 wird der Erlös des Konzertes für die Präventionsprojekte des Lions Club im Landkreis Helmstedt verwendet, insbesondere das Programm Klasse2000, das in Grundschulen angeboten wird, sowie für Lions Quest, das sich an die weiterführenden Schulen richtet, berichtet der Lions Club.

Lorenz Flatt und Henry Bäsecke, die das Konzert für den Lions Club Helmstedt organisieren, bedanken sich laut Meldung für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit der Stadt Schöningen, die maßgeblich bei der Durchführung des Konzertes unterstützt. Organisatorisch unterstützt werde die Veranstaltung auch wieder vom Jugendrotkreuz Schöningen und der Stadtverwaltung.

Lesen Sie mehr:

Karten zu 12,50 Euro gibt es bei der Buchhandlung Baumert in Schöningen (Telefonisch unter (05352) 94630 zu erreichen), der Tourist Information in Schöningen sowie bei der Buchhandlung julius.buch in Helmstedt (Telefonisch unter (05351) 2511 zu erreichen). Wenn verfügbar, können Karten auch an der Abendkasse erworben werden.

red

