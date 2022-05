Dreiste Taschendiebe stehlen in Lehre Geldbörsen von Seniorinnen

Lehre. Die beiden Fälle ereigneten sich Mittwoch in Geschäften in der Campenstraße und der Berliner Straße. Eine 67- und eine 78-Jährige sind die Opfer.

Unbekannte Taschendiebe haben am Mittwochvormittag in Lehre die Unaufmerksamkeit von zwei Seniorinnen, 67 und 78 Jahre, ausgenutzt und ihre Geldbörsen beim Einkaufen gestohlen. Am Mittwochmorgen war die 67-Jährige in einem Geschäft in der Campenstraße einkaufen, wie die Polizei berichtet. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. Hinweise auf den oder die Täter konnte sie nicht geben.

Einige Zeit später kaufte die 78-Jährige in einem Discounter an der Berliner Straße ein. Ihre Handtasche stellte sie in den Kindersitz des Einkaufswagens. Im Bereich der Kühlregale wurde sie von einer 20 bis 30 Jahre alten Frau angesprochen und nach einem Milchprodukt gefragt. Nach dem kurzen Gespräch entfernte sich die Frau. An der Kasse stellte die Seniorin fest, das ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche war.

Polizei: Legen Sie Handtaschen nicht unbeobachtet in Einkaufswagen

Die Polizei rät dringend, Handtaschen nicht unbeobachtet in die Einkaufswagen zu stellen. Durch geschickte Gesprächsaufnahme gelingt es den Tätern immer wieder, ihre Opfer abzulenken und dann selbst oder mittels eines Komplizen Geldbörsen aus den Taschen zu stehlen.

red

