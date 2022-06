Malerkapelle in Königslutter zeigt „Stimmen aus dem Diesseits“

Königslutter. Werke der Koreanerin Yu-jin Kim sind ab 9. Juni in der Malerkapelle in Königslutter zu sehen. Zentrales Ausstellungsstück ist ein Wasserbassin.

Der Förderkreis Malerkapelle am Elm in Königslutter kündigt die neue Ausstellung „Stimmen aus dem Diesseits“ der Künstlerin Yu-jin Kim an. Kim, geboren 1993 in Südkorea und katholisch erzogen und aufgewachsen, beschäftigt sich laut einer Mitteilung in ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland mit dem Verhältnis von Kirche und Glaube, Stadt und Land, und der Rolle und dem Selbstverständnis von weiblichen Gläubigen, die sie einfühlsam portraitiert hat.

Ihre Diplomarbeit „Prayer to our Father“, mittlerweile aufgenommen in das Korean Film Archive, befasst sich mit den Frauen, die in einer kleinen protestantischen Gemeinde in Sangpyung den Laden am Laufen halten: Nicht nur machen sie, allesamt sechzig und älter, einen Großteil der Gläubigen aus, sondern sie sind nach dem Sonntagsgottesdienst auch noch in der Küche tätig, kochen, servieren das Essen, putzen und räumen auf.

Glaube wird zur Zuflucht

Statt des Sonntagsgebets, vorgetragen vom einzigen prominenten Mann des Kurzfilms, dem Pastor, sind stattdessen die Gebete dieser Kirchgängerinnen zu hören, die um Gesundheit bitten, um die Ausbreitung des Christentums, um Erfolg für ihre Kinder und fürs Vaterland. Eindrücklich zeigt der Film die Vermischung von performativer Demut, dem Selbstverständnis der, wie sie sich selbst bezeichnen, Sünderinnen, Nationalismus, und den Auswirkungen der Landflucht, durch den der Glaube zur Zuflucht jener wird, die in den zurückgelassenen Orten trotzdem immer noch nur eine untergeordnete Rolle spielen dürfen.

Im Kontrast dazu steht Kims neue Filmarbeit, die mit der Technik des Schattenpuppenspiels die Geschichte einer Frau, die Kim interviewt hat, nachzeichnet. Kim, selbst Agnostikerin, hält sich mit ihrem eigenen Urteil zurück. Weder verurteilt noch verteidigt sie Kirche oder Glaube in ihren Arbeiten – ihr Fokus liegt darauf, das Zeugnis von Frauen über sich selbst und ihr eigenes Verhältnis zu ihrer Gemeinde, ihren Traditionen und ihrem Selbstverständnis, ernst zu nehmen.

Verbindung von Südkorea und Deutschland

Das zentrale Ausstellungsstück befindet sich derzeit noch im Aufbau: Die Installation „Eastern Resonance“, ein großes, flaches Wasserbassin, verbindet Südkorea und Deutschland auf eine ganz stille, subtile Weise: Zu genau dem Zeitpunkt, an dem in Südkorea die Glocken läuten, wird im Bassin in der Malerkapelle – die über keine eigene Glocke verfügt – eine sanfte Welle im Wasser ausgelöst.

Da die Zeiten für dieses stille Glockenläuten sich nach der koreanischen Uhr richten, sind die Öffnungszeiten dieses Mal etwas ungewöhnlich: Am Abend der Eröffnung aktiviert sich die Installation um 23 Uhr – weshalb auch erst um 20 Uhr geöffnet wird – und an allen anderen Tagen wird sie um 11 Uhr vormittags ausgelöst.

Künstlerin führt durch die Ausstellung

Kim führt die Aufsicht außer am 11. Juni an allen Ausstellungstagen selbst und steht für Künstlerführungen und Nachfragen zur Verfügung. Als Begleitprogramm gibt Kim den Workshop „Trickfilme auf Papier“, wo sie Interessierten die klassischen Animationstechniken näherbringt. Der Workshop findet statt am 12. Juni von 14 bis 17 Uhr. 10 Euro Teilnahmegebühr (bar mitzubringen). Anmeldung bis 10. Juni unter kontakt@kunstverein-malerkapelle.de.

red

