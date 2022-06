Country-Doppelpack im Helmstedter Waldbad Birkerteich

Nachdem das Konzert im vergangenen Jahr ausverkauft war, findet in dieser Saison das 3. Sommerkonzert mit „The Kentucky Tragedy“ und „Countryside“ am Mittwoch, 8. Juni, um 18 Uhr im Helmstedter Waldbad Birkerteich seine Wiederholung. Der Eintritt ist – wie immer mittwochs – frei. Es wird empfohlen, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die kostenlosen Tickets können unter www.issregional.de/produkt/sommerkonzert-the-kentucky-tragedy-countryside/ gebucht werden. Die Abendkasse ist auch geöffnet, alle Konzertbesucher sind also willkommen.

The Kentucky Tragedy – Tales of Love & Loss

The Kentucky Tragedy spielen mit Banjo, Gitarre und Mandoline alte Lieder über ewige Themen. Ihre Musik zwischen Folk und Oldtime entstand hinter den Wäldern und Bergen Nordamerikas und klingt noch wie vor 100 Jahren. Akustische Instrumente und natürlicher Gesang bringen die Ursprünglichkeit vergangener Zeiten in die Gegenwart, lakonische Wehmut trifft auf lebhafte Melodien.

Countryside – Bluegrass vom Zonenrand

Die US-amerikanische Folk-Musik hat vielfältige musikalische Ursprünge – genauso wie die Mitglieder der Band Countryside. Die Band hat sich zu Corona-Zeiten zusammengefunden. Fünf Musiker und Musikerinnen aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet zwischen Helmstedt und Peine, alle mit unterschiedlichen musikalischen Wurzeln. Die Besetzung ist für diese Art der Musik klassisch: eine Sängerin mit zum Bluegrass hervorragend passender Stimme, Mandoline und Fiddle als Begleitung, Banjo für den verspielten Hintergrund und als Harmonie-Grundlage Gitarre und Bass.

Anfangs wurde online zusammen geprobt und dann hatte die Band im Sommer im voll besetzten Waldbad in Helmstedt den ersten Open-Air-Gig vor 250 begeisterten Zuhörern. Seitdem war die Band auf etlichen Bühnen der Region zu Gast, hat bei passenden Anlässen in historischen Gemäuern und gemütlichen Kneipen gespielt, aber hin und wieder auch die Kirchen gerockt. 2022 stehen neben Auftritten in der Region Braunschweig auch Hamburg, Potsdam und Berlin auf dem Tourplan.

Einflüsse irischer oder schottischer Musik

Im Bluegrass, Old-Time und der Countrymusik, die vor allem in den Südstaaten der USA zu Hause ist, finden sich Einflüsse irischer oder schottischer Musik ebenso wie die anderer europäischer Folk-Musikrichtungen wieder, aber auch Rhythmen und Elemente der afroamerikanischen Musik. Die Texte der Lieder erzählen Geschichten aus dem Leben. Es geht um Liebe und Tod, Gott und die Welt. Die Stimmung der Liedinhalte wird von der Band musikalisch passend umgesetzt. Dazu gibt es kurzweilige Hintergrundgeschichten zur Musik, zu den Genres und Ursprüngen der Songs. Flotte und langsame Instrumentalstücke ergänzen das Programm.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de