Schule schmeckte allen beim Schöninger „Knigge-Dinner“

Zum zweiten Mal veranstaltete die Eichendorffschule Schöningen in Zusammenarbeit mit dem Café & Restaurant Waldfrieden in Esbeck ein spektakuläres „Knigge-Dinner“. Dabei waren Schülerinnen und Schüler der achten Klassen verantwortlich für das Eindecken und Dekorieren der Tische, den Service und die Zubereitung des Essens. Unterstützung bekamen sie von den Mitarbeitern des Waldfriedens. Die Jahrgänge neun und zehn durften genießen und sich verwöhnen lassen.

In den Vorbereitungen erfuhren einige Achtklässlern von den Waldfrieden-Profis, welche Arten von Geschirr und Besteck es gibt, wofür sie benutzt werden und wie diese korrekt auf den Tischen platziert werden müssen. Anschließend setzten die Mädchen und Jungen ihre Kenntnisse um: Elf große, runde Tische für jeweils acht Personen wurden mit Daumen- und Augenmaß perfekt gedeckt, sodass beim Betreten des Raumes das Gefühl aufkam, man sei bei den Royals geladen. Auch die korrekten Abläufe beim Bedienen wurden eingeübt, ebenso Gehwege trainiert. Denn das Essen für knapp 90 Personen musste heiß und ohne zu stolpern an die Tische kommen.

Zur gleichen Zeit waren Mitschüler in der Küche damit beschäftigt, die Vorbereitungen für das 3-Gänge-Menü zu treffen. Spargelcremesuppe vorweg, Hähnchenbrustfilet mit Süßkartoffelstampf, Zuckerschoten und Erbsenpüree zum Hauptgang und als Dessert Erdbeeren mit Pannacotta-Creme standen auf der Menükarte. Dafür musste die Ausstattung der Küche bekannt sein, Abläufe und Wege im Raum eingehalten, viel geschnitten, vorbereitet und gekocht werden. Auch das ansprechende Anrichten der Speisen wurde sich von den Jugendlichen angeeignet.

Beim nächsten Date geht nichts mehr schief

Spargelcremesuppe vorweg, Hähnchenbrustfilet mit Süßkartoffelstampf, Zuckerschoten und Erbsenpüree zum Hauptgang und als Dessert Erdbeeren mit Pannacotta-Creme standen auf der Menükarte. . Foto: Privat

Am folgenden Tag war es dann soweit. Die neunten und zehnten Klassen mit ihren Lehrkräften kamen erwartungsvoll am Waldfrieden an. Nach einem Empfang mit Apéritif, draußen bei schönstem Sonnenschein, durften alle nach Tischzuweisung den prunkvollen Raum betreten. Es gab viele staunende Augen – für manche Schüler war es das erste Mal, dass so ein Festsaal betreten wurde.

„Knigge-Dinner“ gehört zum Schulprogramm

Beim „Knigge-Dinner“ wurde aber nicht nur geschlemmt sondern auch eine Menge über das richtige Benehmen bei Tisch gelernt: Martin Rhode, Inhaber des Waldfriedens, gab Informationen zu Arten und Benutzung der Gläser und des Besteckes, Haltung der Hände und richtiges Sitzen bei Tisch, Umgang mit Sitznachbarn und den Service-Kräften. Die Mädchen und Jungen lernten auch, wie sich der „Herr“ gegenüber der „Dame“ zu verhalten hat – vom Betreten bis zum Verlassen des Restaurants. So dürfte nun auch in dieser Beziehung beim nächsten Date nichts mehr schiefgehen.

Insgesamt war das „Knigge-Dinner“, das zum Schulprogramm der Eichendorffschule Schöningen gehört, für alle Beteiligten eine unvergessliche Veranstaltung. Mit einem „Das war lecker! Auf die guten Manieren! Zum Wohl!“, bedankte sich die Eichendorffschule beim Café-Restaurant Waldfrieden für die Unterstützung und Zusammenarbeit.

