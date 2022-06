Bei Verfolgungsfahrt: Kradfahrer stirbt auf B244 nahe Schöningen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 kurz vor dem Kraftwerk Buschhaus ist am Montagabend ein 51-jähriger Kradfahrer tödlich verunglückt. Sein 55-jähriger Sozius wurde schwer verletzt. Zuvor hatte sich der Mann, der mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs war, einer Verkehrskontrolle entzogen. „Die Ermittlungen dauern an“, erklärt die Polizei.

Am frühen Montagabend befuhr der Kradfahrer mit seinem Beifahrer die Autobahn 2 in Richtung Berlin. In Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen fiel einer zivilen Streifenbesatzung der Braunschweiger Autobahnpolizei das Krad sowie eine Fälschung des angebrachten Kennzeichens auf. Die Beamten prüften das Kennzeichen: Das Kraftrad war nicht zugelassen.

Kradfahrer missachtet Signale der Helmstedter Polizei – und prescht davon

Mit weiteren Streifenwagen sollte der Fahrer im Bereich Helmstedt angehalten werden. Das Krad fuhr laut Helmstedts Polizei an der Anschlussstelle Helmstedt-West ab und bog nach rechts auf die Bundesstraße 244 in Richtung Schöningen. Im Bereich der Kreuzung zwischen B244, der Von-Guericke-Straße und der Werner-von-Siemens-Straße sollte das Krad angehalten werden. „Hierzu wurden dem 51-Jährigen Anhaltesignale gegeben, welche er nicht befolgte“, heißt es.

Er umfuhr einen Streifenwagen und setzte seine Fahrt mit „sehr hoher Geschwindigkeit“ in Richtung Schöningen fort. Dabei missachtete der Kradfahrer das Rotlicht einer Ampel. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurden andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht gefährdet“, erklärt eine Polizeisprecherin. „Die Streifenbesatzung folgte dem Motorradfahrer aufgrund seiner Fahrweise und des Sozius’ mit großem Abstand.“

Bei Wolsdorf kommen zwei Autos entgegen – Motorradfahrer verliert Kontrolle

Nach dem Passieren des Abzweigs Richtung Wolsdorf geriet der Kradfahrer in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Da ihm zwei Autos entgegenkamen, musste der 51-Jährige ausweichen und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab – der 51-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Braunschweig geflogen.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers musste die B244 zwischen Helmstedt und Schöningen etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

red

