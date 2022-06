B1 bei Süpplingen gesperrt – Auto brennt vollständig ab

Süpplingen. Feuerwehreinsatz auf der B1 im Kreis Helmstedt: Ein Wagen stand am Donnerstagmorgen nach einem Zusammenstoß in Vollbrand

Straßensperrung auf der B1: Am Donnerstag kam es zu einem Unfall bei Süpplingen. Infolgedessen geriet ein beteiligtes Fahrzeug in Brand.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste die B1 am Donnerstagmorgen von Helmstedt in Richtung Süpplingen in Höhe der K13-Kreuzung vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr wurde zunächst wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren Verletzten alarmiert. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander. Wenig später wurde gemeldet, dass ein beteiligter Pkw brennen sollte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Personen saßen nicht mehr darin.

Mehrere Verletzte wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Die B1 wurde für die Maßnahmen gesperrt. Der Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden. Derzeit laufen noch Nach- und Aufräumarbeiten.

Ein Auto auf der B1 ist bei Süpplingen in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Helmstedt

