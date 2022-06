Auto rollt ohne Fahrer von Tankstelle – vier Fahrzeuge beschädigt

Helmstedt. In der Helmstedter Poststraße hat ein Auto erheblichen Schaden verursacht. Es rollte auf die Straße, während sein Halter in der Tankstelle bezahlte.

Ein skurriler Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Helmstedter Poststraße. Wie die Polizei mitteilt, rollte gegen 10.10 Uhr ein nicht gesicherter Pkw vom Gelände der Aral-Tankstelle. Er kollidierte mit zwei am gegenüberliegenden Bordstein geparkten Autos und wurde dann in Richtung der Kreuzung Poststraße/Magdeburger Tor abgelenkt.

Im Bereich der Kreuzung stieß er dann mit zwei an dortiger Ampel wartenden Fahrzeugen zusammen und kam zum Stehen. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es weiter. Der Fahrzeugnutzer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsraum der Tankstelle und wurde erst durch Zeugen auf den Unfall aufmerksam.

Mehrere Autoscheiben in Helmstedt eingeschlagen

In der Nacht auf Samstag, 18. Juni, wurden im Stadtgebiet von Helmstedt diverse Autoscheiben durch unbekannte Randalierer zerstört. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge beschädigt, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

red

